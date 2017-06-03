Истории 18+. Девичник в Коврове

в больнице

на свой страх и риск

Мы ещё расскажем о том, что такое мальчишник! И это уже будет креатив на грани треша! Следите за новостями!

Иногда девичник проходит жарче всяких там мальчишников. С таких милых приглашений всё только начинается…И понеслось… В ковровских клубах часто можно встретить девушку в белой фате (невеста) и её подружек (в розовом). Это стандартная гамма, хотя цвет одежд может быть абсолютно любым.Печальные песни и мальчики в чёрном списке? Всё в прошлом! Прошло время грустных посиделок у невесты дома и плетения венков. Впрочем, можно и венок, и ленту, и платок. Почему бы не создать красоту?Но главное, современная невеста может отметить будущее главное событие где угодно и как угодно.К чему лукавить, пикантные темы порой всплывают…И как не шифруйся, непременно кто-то из подруг всё обязательно спалит, разместив фото в интернете…Конечно, есть риск утро следующего дня можно встретитьвне дома. Главное тут, понять, где ты. Для этого лучше перед началом торжества надёжно спрятать мобильный, чтобы потом непременно найти. Может, сейф поможет?..Впрочем, не будем сгущать. На самом деле, формат празднования может быть разным: экстремальным, культурным, музыкальным, спортивным. Но лучше, если креативно. Чтобы было потом, о чём вспомнить!Бывают в мировой практике нестандартные ситуации. Так, девушка по имени Ребекка из Бразилии собиралась замуж. Просматривая в интернете фото с девичников, расстроилась: у неё нет подруг.Девушка работает компьютерным инженером. Коллеги — мужчины. Девушек в офисе нет. Ну, не беда. Именно коллег-мужчин девушка пригласила на свой девичник, устроив очень милую фотосессию.Советов про «рамки приличия» и всего прочего — давать не будем. Каждая будущая невеста сама решает будет это из серии экстремального пати или же простые посиделки на кухне с мамой и парочкой подружек.Организацией девичника обычно занимаются подружки невесты. Они продумывают меню, тематику, конкурсы и место проведения.Летом — на природе, зимой — в бане, многиепрямо в офисе на рабочем месте и т.д.Фантазируйте и делитесь историей проведения своего девичника. Ну, а пока, совсем скоро —