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30 участников «Собака-обнимака». Даёшь много крутых фото!
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Благотворительная акция «Собака-обнимака» получила много отзывов от собаководов Коврова. Теперь дело за гостями акции! 100 рублей на лечение ребенку и три фотографии с любыми из 30 собак. За 500 рублей можно будет сделать фото со всеми!
Всего за одну неделю список участников акции «Собака-обнимака» в Коврове пополнился на 30 пунктов!
Согласие помочь Анне Устиновой в сборе средств на лечение DS- бинокулярной ретинобластомы согласился 21 хозяин собак. Некоторые из них посетят акцию сразу с тремя своими питомцами.
Акция состоится на тренировочной площадке общества собаководов Коврова у автодрома «БИК» с 13.00 до 15.00 16 июЛя!
Также на акции будут работать фотографы: Даша Макурина, Николай Растоскуев, Игорь Волков и Лёша Духин.
Все собранные средства будут перечислены на счет помощи Анне Устиновой.
Первым откликнулся наш постоянный читатель, интернет-жизни которого мы посвятили целый топик — самоед Сэмми.
Сиба-ину Элика
Сибирские хаски Фокси и Астерия
Джек-Рассел-терьер Леся
Русский черный терьер Лёня
Йоркширские терьеры Боничка и Кэссиди
Американский стаффордширский терьер Симург
Немецкий шпиц Лана
Немецкие овчарки Тата и Лёка
Французский бульдог Марвэл
Мопс Рим
Доберман Зевс
Чихуахуа Джерри
Джек рассел Бафи
Мини такса Бэти
Самоедская собака Грегори
Мексиканская голая(ксолоитцкуинтли) Дёма
Сибирский хаски Кеная
Померанский шпиц Ноки
Сибирский хаски Зефир
— Чтобы помогать детям и нести добро — необязательно быть породистым, — говорят организаторы акции.
Участники Рич и Багира
Полный список собак с фотографиями можно увидеть в официальной группе акции ВКонтакте.
P.S. Хэштег #gk33
Всего за одну неделю список участников акции «Собака-обнимака» в Коврове пополнился на 30 пунктов!
Согласие помочь Анне Устиновой в сборе средств на лечение DS- бинокулярной ретинобластомы согласился 21 хозяин собак. Некоторые из них посетят акцию сразу с тремя своими питомцами.
Акция состоится на тренировочной площадке общества собаководов Коврова у автодрома «БИК» с 13.00 до 15.00 16 июЛя!
Также на акции будут работать фотографы: Даша Макурина, Николай Растоскуев, Игорь Волков и Лёша Духин.
Все собранные средства будут перечислены на счет помощи Анне Устиновой.
Первым откликнулся наш постоянный читатель, интернет-жизни которого мы посвятили целый топик — самоед Сэмми.
Сиба-ину Элика
Сибирские хаски Фокси и Астерия
Джек-Рассел-терьер Леся
Русский черный терьер Лёня
Йоркширские терьеры Боничка и Кэссиди
Американский стаффордширский терьер Симург
Немецкий шпиц Лана
Немецкие овчарки Тата и Лёка
Французский бульдог Марвэл
Мопс Рим
Доберман Зевс
Чихуахуа Джерри
Джек рассел Бафи
Мини такса Бэти
Самоедская собака Грегори
Мексиканская голая(ксолоитцкуинтли) Дёма
Сибирский хаски Кеная
Померанский шпиц Ноки
Сибирский хаски Зефир
— Чтобы помогать детям и нести добро — необязательно быть породистым, — говорят организаторы акции.
Участники Рич и Багира
Полный список собак с фотографиями можно увидеть в официальной группе акции ВКонтакте.
Ждем в ленте много «мимими»!
P.S. Хэштег #gk33
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