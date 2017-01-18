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50 оттенков «Синема-Парк». Опрос 18+
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Сегодня выясняем, понравился ли ковровчанам долгожданный кинотеатр. Впечатлениями от визита в «Синема Парк» делятся не просто зрители, а герои наших репортажей и интервью: троюродный брат Виктора Цоя, велосипедный гуру, начинающий актёр, ковровская «Кончита Вурст» и не только. Дальше — больше.
Возрастное ограничение 18+. Шутка! Читаем отзывы:
Организатор популярного в Коврове движения «ВелоКовров» Константин Протасов:
Анатолий Хан. Родственник легендарного автора «Группы крови» и «Кукушки». Обладатель шестиструнки, гитарист и вокалист.
Ковровская «Кончита Вурст» Лия Бергер в кино была, но впечатлениями почему-то не поделилась:
А помните того смельчака из Антарктиды? Или талантливую скрипачку Ирину Фриман? Ну, голос проекта «Городская Красавица» — Марину Горькову, вы и так знаете. Так и говорят:
Мы узнали мнение и у Руслана Бобрулько. Говорит, фильм фильмами, но работать надо. Сами понимаете репетиции, концерты… Как только, так сразу!
Дмитрий Измайлов. Мы его называем, по-доброму — главный по БПАН. Низкая посадка и громкий звук!
Алексей Семихин. Актёр из Коврова снялся в фильме «В деле». Уж он-то знает толк в фильмах…
Как же без КВНщиков. Помните деда с курицах в руках на сцене ДК «Ленина»? А как танцевальный батл устраивали с ней? Замаскированный дед — это молодой парень Максим Богданов. КВНщиков слышно из толпы:
Не удалось сходить и Ивану Парамонову. Куратор молодых предпринимателей Коврова рассказал всё о прибыли, бизнесе, идеях… Он уверен, любая идея может быть реализована. Интересно, а молодой предприниматель уже оценил ковровский кинотеатр?
А что думает Екатерина Музухина? Напомним, Екатерина родом из Малыгино, по специальности — режиссёр. Не так давно мы, ковровчане поддерживала и голосовали за Катю. Она подала заявку участника фестиваля российского кино «Окно в Европу» с фильмом «Верочка».
Возрастное ограничение 18+. Шутка! Читаем отзывы:
Организатор популярного в Коврове движения «ВелоКовров» Константин Протасов:
В кинотеатре всё понравилось. Ходил на «Пассажиры» в 3D. Правда, очки свои были. Зал полный, билеты, кстати, купил на месте. Пришёл просто пораньше.
Анатолий Хан. Родственник легендарного автора «Группы крови» и «Кукушки». Обладатель шестиструнки, гитарист и вокалист.
Два раза был в Синема. Первый — на «Кредо убийцы». Второй — «Почему он?». Звук, картинка — всё отлично, правда… Был один неприятный инцидент. Гардеробщица не стала брать наши куртки, потому что мы опоздали на фильм. На фильм всё-таки попали. Билеты брали за 3 дня.
Ковровская «Кончита Вурст» Лия Бергер в кино была, но впечатлениями почему-то не поделилась:
Да, была.
А помните того смельчака из Антарктиды? Или талантливую скрипачку Ирину Фриман? Ну, голос проекта «Городская Красавица» — Марину Горькову, вы и так знаете. Так и говорят:
Пока на фильм попасть не удалось. Но, вот-вот уже спешат занять места в зрительном зале.
Мы узнали мнение и у Руслана Бобрулько. Говорит, фильм фильмами, но работать надо. Сами понимаете репетиции, концерты… Как только, так сразу!
Дмитрий Измайлов. Мы его называем, по-доброму — главный по БПАН. Низкая посадка и громкий звук!
Во Владимир легче съездить. Пришёл с девушкой в «Синема-Парк», билетов нет. Ушёл. Там на два дня вперёд всё забронировано.
Алексей Семихин. Актёр из Коврова снялся в фильме «В деле». Уж он-то знает толк в фильмах…
Всё гуд. Билет брали за час до показа. Сеанс был в 0:30. Зал был битком. Мы еле успели ухватить себе крайние места. И сидели в куртках. Гардероб был закрыт
Как же без КВНщиков. Помните деда с курицах в руках на сцене ДК «Ленина»? А как танцевальный батл устраивали с ней? Замаскированный дед — это молодой парень Максим Богданов. КВНщиков слышно из толпы:
Я сам не из Коврова. Приезжал только на выступление роль бомжа сыграть. В выходные фильм «Невеста» пойду смотреть. Надо оценить четырёхлетнее ожидание. Не зря же мы столько шутили в КВНе. «Невеста» — фильм ужасов. Трейлер прям впечатлил, уровень Голливуда. Но это не точно. Скоро узнаю
Не удалось сходить и Ивану Парамонову. Куратор молодых предпринимателей Коврова рассказал всё о прибыли, бизнесе, идеях… Он уверен, любая идея может быть реализована. Интересно, а молодой предприниматель уже оценил ковровский кинотеатр?
Хотел сходить на «Викинг», но мест не было. Друзья, родственники были говорят, билет минимум за два дня брать
А что думает Екатерина Музухина? Напомним, Екатерина родом из Малыгино, по специальности — режиссёр. Не так давно мы, ковровчане поддерживала и голосовали за Катю. Она подала заявку участника фестиваля российского кино «Окно в Европу» с фильмом «Верочка».
Да, я слышала о кинотеатре. Как только приеду в Ковров, обязательно схожу!
3 комментария
Может автор сможет раскрыть эту тайну?
Такие нюансы как перспективы Синема-парка, да и Молла, как торгового развлекательного центра, что будет открыто, что не ожидается и т.д., похоже пока не заставляют задуматься автора Екатерина Кокшарова.
Лучше перепостить чего-то из соц.сетей или по опросу.