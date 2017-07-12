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Аэропорту быть! Владимир - Питер. Ковров?
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Ещё в феврале мы начали рассказывать про возможные рейсы из Владимира в Питер. И вот совершилось! 4 августа из аэропорта «Семязино» во Владимире в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге отправится первый рейс в этом сезоне.
Из Владимира в Питер будет летать бразильский самолет компании «Комиавиатранс «Эмбрайр». Первый рейс № ИГ(КО) 763 из аэропорта «Семязино» стартует 4 августа в 7.50. Комфортабельный реактивный 50-местный лайнер «Эмбраер» приземлится через полтора часа. Обратный рейс во Владимир назначен на 10.20.
Билеты на рейс «Владимир- Санкт-Петербург» можно будет купить на сайте «Комиавиатранс.
Цена — 4674 рубля (без комиссии). До октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Осенью их количество увеличится до двух в неделю.
Не любите СПБ? Хорошие новости найдутся для всех! Так, наряду с рейсам в Петербург из владимирского аэропорта «Семязино» планируются и полеты в другие города. Но об этом чуть позже.
Из Владимира в Питер будет летать бразильский самолет компании «Комиавиатранс «Эмбрайр». Первый рейс № ИГ(КО) 763 из аэропорта «Семязино» стартует 4 августа в 7.50. Комфортабельный реактивный 50-местный лайнер «Эмбраер» приземлится через полтора часа. Обратный рейс во Владимир назначен на 10.20.
Билеты на рейс «Владимир- Санкт-Петербург» можно будет купить на сайте «Комиавиатранс.
Цена — 4674 рубля (без комиссии). До октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Осенью их количество увеличится до двух в неделю.
Не любите СПБ? Хорошие новости найдутся для всех! Так, наряду с рейсам в Петербург из владимирского аэропорта «Семязино» планируются и полеты в другие города. Но об этом чуть позже.
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