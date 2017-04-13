Обо всём
Александр Шолев. Всё о свадебном видео
0 246
Свадебное видео – едва ли не самое трогательное «личное кино» в жизни супружеской пары. Как сделать этот видеоролик по-настоящему непреходящей ценностью? Как выбрать видеографа и что учесть?
Александр Шолев в свадебной индустрии около 15 лет. Он согласился ответить на вопросы GK в качестве эксперта по свадебной видеосъёмке. В портфолио Александра несколько сотен видео со свадеб практически всех городов региона, самые разные интерьеры и пленэры…
GK: С чего начинается свадебное видео? Что надо знать прежде, чем идти к видеографу?
— Нужно определить стилистику свадьбы. Как правило, молодожены заказывают не только короткий свадебный клип, но и репортажную съемку всего свадебного дня. Нужно понимать, что существует мода на клипы. А мода изменчива. Не исключено, что сцены и планы, которые приводили в восторг вскоре после свадьбы, через пять лет станут восприниматься иначе. Уходить, страховаться от этого или нет? Решение принимают заказчики. Иная проблематика у репортажной съёмки. Здесь вопроса «модно» или «немодно» не существует. Это залог будущих воспоминаний, погружение в атмосферу ТОГО САМОГО свадебного дня. Это видео с годами будет приобретать только большую ценность. А свадебный клип… Он станет отличным украшением стены ваших социальных сетей и… возможно, предметом зависти подружек невесты.
GK: Если уж речь зашла о моде, какие тенденции в свадебных клипах сейчас?
— Живые эмоции. Задача видеографа – передать их правильно. Настоящий восторг, настоящую нежность, настоящие слёзы… Несколько лет назад в тренде была нарочитая наигранность, этакое дурачество в кадре, эпатажные танцы… Кстати, почему бы нет? Если новобрачные в реальной жизни молодые, активные и подвижные люди, зажигательный танец будет смотреться эффектно и органично… Но, согласитесь, глупо заставлять взрослого мужчину дурачиться или активно двигаться «на камеру». Тут уместнее будут нежные объятия, теплые взгляды, романтичные поцелуи…
GK: Сложно добиться настоящих эмоций в кадре?
— Во-первых, молодоженам нужно познакомиться с видеографом еще до свадьбы. Речь здесь идет о доверии и понимании друг друга. Идеальный вариант – предварительно снять love-story. Это поможет понять суть съемки видео, раскрепоститься перед видеографом. Особенно, если пара прежде не «работала на камеру». А ещё этот опыт поможет осознать, как создаются «видео-секунды». Невероятно, но большинство людей всерьёз считают, что одну минуту видео можно снять за ту же минуту. Ну, в крайнем случае, минут за пять…
GK: А на самом деле?
— Ну, вы же лукавите! GK занимается профессиональной съёмкой, и вам-то отлично известно, что тайминг качественной съёмки в соотношении, примерно, «1/200». Одну минуту снимают два-три часа. Иногда и больше… Поэтому участникам съёмки надо закладывать время, которого действительно хватит на производство ролика.
GK: Как распланировать свадебный день, чтобы получить наиболее полное видео?
— Нужно составить четкий регламент. Как правило, это съемка утренних сборов жениха и невесты, торжественная церемония регистрации брака, прогулка и банкет. Этот регламент надо обсудить с фотографом, видеографом и ведущим, чтобы они распределили фронт работы и не создали друг другу неудобств. Ещё надо определиться с локациями. Мест съёмки должно быть несколько, чтобы картинка получилась динамичнее и разнообразнее. На этот период имеет смысл предусмотреть, чем будут заняты гости, чтобы они не заскучали, а главное – чтобы не начали мешать позирующим молодожёнам.
— Сейчас в тренде так называемые «свадьбы для двоих». Это когда весь день или большую часть дня жених и невеста посвящают съемкам, проводя его вдвоем, конечно в сопровождении фотографа и видеографа. По сути, это постановочная художественная съемка. А гости? Гости и новобрачные встречаются только на банкете, по завершении съёмок. И весь банкет проводят вместе. Но традиционным «выездом с гостями на природу» придётся пожертвовать. Подобные вещи непременно надо согласовывать с родственниками, да и друзей лучше предупредить, чтобы не обижались потом.
GK: Нужен ли какой-то сценарий для свадебного видео или все ограничивается программой торжества и свадебной тематикой?
— У каждого видеографа есть определенные «заготовки», называйте их «шаблонами», по которым он работает и которые уже отточены временем и проверены на монтаже. Их может быть около тысячи. Никто не придумывает кадры «на бегу», видеограф должен четко представлять картинку. Рисковать в день свадьбы он не имеет права. Видеограф должен делать кадры, в которых он уверен, чтобы экономить свое и чужое, в случае свадьбы молодоженов, время. А вот на съемке love-story можно и поэкспериментировать. Заметьте, видео не получаются однотипными. К тому же, все молодожены ведут себя по-разному. Главная изюминка видео – это жених и невеста. Такие, какие они есть. В этом и есть ценность. Повторюсь, в настоящих эмоциях.
GK: Для съемок нужно тщательно подбирать площадку? Что нужно учесть? Нужно ли специальное освещение?
— В первую очередь, приветствуется разнообразие. Можно отснять свадебный клип и на одном поле, но для этого нужно много действия и эмоций у молодоженов, иначе планы будут однотипными. Поэтому нужны, как видеографы говорят между собой, различные «задники» — то, на фоне чего будут сниматься молодожены. Ещё важен разнообразный декор для съемок: вещи или животные, с которыми или на фоне которых можно сниматься. Это могут быть лошади, собаки, арки из цветов, оформленные фотозоны, кортежи, вертолет— да все, что угодно. Конечно, чем больше разных локаций и элементов декора, тем интереснее получится свадебный клип. Но не стоит забывать о том, что в нашем распоряжении, как правило, всего 5-6 часов, поэтому нужно грамотно все спланировать.
GK: Что нужно учесть молодоженам в выборе образа для свадебной сьемки?
— Для невесты важен хороший профессиональный макияж. Надо понимать, что свадебная съемка – это много крупных планов, на которых всё видно. Например, то, что лицо и зона декольте отличаются по цвету. В порядке должны быть также руки, одежда и обувь. Категорически приветствуется маникюр, в том числе и у жениха. Все нитки из швов, царапины на туфлях, заусенцы и прочие неприятности «спрятать» при съёмке будет очень сложно.
У вас остались вопросы? Или появились новые? Всё это можно обсудить с Александром, связавшись с ним по телефону: 8 (919) 000-4488.
И, да! Видео – это не только свадьба.
Александр Шолев занимается также съемками love-story, детских праздников, музыкальных и танцевальных видео. Его портфолио в группе ВКонтакте и в аккаунте Инстаграм.
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
Александр Шолев в свадебной индустрии около 15 лет. Он согласился ответить на вопросы GK в качестве эксперта по свадебной видеосъёмке. В портфолио Александра несколько сотен видео со свадеб практически всех городов региона, самые разные интерьеры и пленэры…
GK: С чего начинается свадебное видео? Что надо знать прежде, чем идти к видеографу?
— Нужно определить стилистику свадьбы. Как правило, молодожены заказывают не только короткий свадебный клип, но и репортажную съемку всего свадебного дня. Нужно понимать, что существует мода на клипы. А мода изменчива. Не исключено, что сцены и планы, которые приводили в восторг вскоре после свадьбы, через пять лет станут восприниматься иначе. Уходить, страховаться от этого или нет? Решение принимают заказчики. Иная проблематика у репортажной съёмки. Здесь вопроса «модно» или «немодно» не существует. Это залог будущих воспоминаний, погружение в атмосферу ТОГО САМОГО свадебного дня. Это видео с годами будет приобретать только большую ценность. А свадебный клип… Он станет отличным украшением стены ваших социальных сетей и… возможно, предметом зависти подружек невесты.
GK: Если уж речь зашла о моде, какие тенденции в свадебных клипах сейчас?
— Живые эмоции. Задача видеографа – передать их правильно. Настоящий восторг, настоящую нежность, настоящие слёзы… Несколько лет назад в тренде была нарочитая наигранность, этакое дурачество в кадре, эпатажные танцы… Кстати, почему бы нет? Если новобрачные в реальной жизни молодые, активные и подвижные люди, зажигательный танец будет смотреться эффектно и органично… Но, согласитесь, глупо заставлять взрослого мужчину дурачиться или активно двигаться «на камеру». Тут уместнее будут нежные объятия, теплые взгляды, романтичные поцелуи…
GK: Сложно добиться настоящих эмоций в кадре?
— Во-первых, молодоженам нужно познакомиться с видеографом еще до свадьбы. Речь здесь идет о доверии и понимании друг друга. Идеальный вариант – предварительно снять love-story. Это поможет понять суть съемки видео, раскрепоститься перед видеографом. Особенно, если пара прежде не «работала на камеру». А ещё этот опыт поможет осознать, как создаются «видео-секунды». Невероятно, но большинство людей всерьёз считают, что одну минуту видео можно снять за ту же минуту. Ну, в крайнем случае, минут за пять…
GK: А на самом деле?
— Ну, вы же лукавите! GK занимается профессиональной съёмкой, и вам-то отлично известно, что тайминг качественной съёмки в соотношении, примерно, «1/200». Одну минуту снимают два-три часа. Иногда и больше… Поэтому участникам съёмки надо закладывать время, которого действительно хватит на производство ролика.
GK: Как распланировать свадебный день, чтобы получить наиболее полное видео?
— Нужно составить четкий регламент. Как правило, это съемка утренних сборов жениха и невесты, торжественная церемония регистрации брака, прогулка и банкет. Этот регламент надо обсудить с фотографом, видеографом и ведущим, чтобы они распределили фронт работы и не создали друг другу неудобств. Ещё надо определиться с локациями. Мест съёмки должно быть несколько, чтобы картинка получилась динамичнее и разнообразнее. На этот период имеет смысл предусмотреть, чем будут заняты гости, чтобы они не заскучали, а главное – чтобы не начали мешать позирующим молодожёнам.
— Сейчас в тренде так называемые «свадьбы для двоих». Это когда весь день или большую часть дня жених и невеста посвящают съемкам, проводя его вдвоем, конечно в сопровождении фотографа и видеографа. По сути, это постановочная художественная съемка. А гости? Гости и новобрачные встречаются только на банкете, по завершении съёмок. И весь банкет проводят вместе. Но традиционным «выездом с гостями на природу» придётся пожертвовать. Подобные вещи непременно надо согласовывать с родственниками, да и друзей лучше предупредить, чтобы не обижались потом.
GK: Нужен ли какой-то сценарий для свадебного видео или все ограничивается программой торжества и свадебной тематикой?
— У каждого видеографа есть определенные «заготовки», называйте их «шаблонами», по которым он работает и которые уже отточены временем и проверены на монтаже. Их может быть около тысячи. Никто не придумывает кадры «на бегу», видеограф должен четко представлять картинку. Рисковать в день свадьбы он не имеет права. Видеограф должен делать кадры, в которых он уверен, чтобы экономить свое и чужое, в случае свадьбы молодоженов, время. А вот на съемке love-story можно и поэкспериментировать. Заметьте, видео не получаются однотипными. К тому же, все молодожены ведут себя по-разному. Главная изюминка видео – это жених и невеста. Такие, какие они есть. В этом и есть ценность. Повторюсь, в настоящих эмоциях.
GK: Для съемок нужно тщательно подбирать площадку? Что нужно учесть? Нужно ли специальное освещение?
— В первую очередь, приветствуется разнообразие. Можно отснять свадебный клип и на одном поле, но для этого нужно много действия и эмоций у молодоженов, иначе планы будут однотипными. Поэтому нужны, как видеографы говорят между собой, различные «задники» — то, на фоне чего будут сниматься молодожены. Ещё важен разнообразный декор для съемок: вещи или животные, с которыми или на фоне которых можно сниматься. Это могут быть лошади, собаки, арки из цветов, оформленные фотозоны, кортежи, вертолет— да все, что угодно. Конечно, чем больше разных локаций и элементов декора, тем интереснее получится свадебный клип. Но не стоит забывать о том, что в нашем распоряжении, как правило, всего 5-6 часов, поэтому нужно грамотно все спланировать.
GK: Что нужно учесть молодоженам в выборе образа для свадебной сьемки?
— Для невесты важен хороший профессиональный макияж. Надо понимать, что свадебная съемка – это много крупных планов, на которых всё видно. Например, то, что лицо и зона декольте отличаются по цвету. В порядке должны быть также руки, одежда и обувь. Категорически приветствуется маникюр, в том числе и у жениха. Все нитки из швов, царапины на туфлях, заусенцы и прочие неприятности «спрятать» при съёмке будет очень сложно.
У вас остались вопросы? Или появились новые? Всё это можно обсудить с Александром, связавшись с ним по телефону: 8 (919) 000-4488.
И, да! Видео – это не только свадьба.
Александр Шолев занимается также съемками love-story, детских праздников, музыкальных и танцевальных видео. Его портфолио в группе ВКонтакте и в аккаунте Инстаграм.
Фотограф Александр Илларионов
Публикуется на правах рекламы
0 комментариев