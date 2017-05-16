Обо всём
Аллея оказалась липовой. Живи, дерево!..
0 494
17 мая прошлого года при въезде в город со стороны Мелехово прошла акция «Спасём дерево» с участием детей и подростков. В эту пятницу, 12 мая, работа продолжилась. Как и в предыдущий раз, на пересечении улиц Комсомольской и Еловой, между автозаправкой и часовней, школьники сажали липы.
Напомним, смысл акции сформулирован примерно так: каждая липа символизирует сто килограмм макулатуры. Её дети и подростки собирали сами. Рекордсмены по количеству собранного вторсырья – воспитанники «Родничка», а именно, члены сообщества «Живое слово».
В прошлом году посадили 28 деревьев. На этот раз — 30. Как сообщили в мэрии (акция проходит при её поддержке), в течение года ребята и их родители наблюдали за их ростом. «Формирование экологической культуры и экологической грамотности у ребят, посещающих объединение «Живое слово», происходит комплексно: они не только участвуют в сборе макулатуры, но и активно изучают основы бережного обращения с природой, готовят буклеты и презентации, встречаются на занятиях с дошколятами, участвуют в различных тематических конкурсах», подчёркивают в администрации.
Всё в общем-то очень логично: школьники стараются, липы расцветают, ковровчане радуются. Как и в прошлом году, нас смутили детали. Весной-2015 задуматься заставили цифры, а точнее финансовая сторона вопроса. Сегодня любопытно другое.
В конце апреля во время одной из
фотоэкскурсий обзорных съёмок на территории города в объектив нашего фотографа попали те самые «прошлогодние» саженцы. картина печальная. Мы не садоводы-агрономы, но было заметно невооруженным взглядом, что на некоторых саженцах почки не раскроются, земля обезвожена, местами — в трещинах. Местами — баллоны и табличка «газ»:
Но дети всё равно стараются и прилагают все усилия, чтобы на въезде в город появилась цветущая липовая аллея. Так, как опять же сообщают в мэрии, Софья Кириллова и Даниил Гаврилов собрали по 600 кг макулатуры, а Татьяна Логинова — 500 кг.
В общем, название проекта, в рамках которого ребята собирали макулатуру, актуально как никогда:
Напомним, смысл акции сформулирован примерно так: каждая липа символизирует сто килограмм макулатуры. Её дети и подростки собирали сами. Рекордсмены по количеству собранного вторсырья – воспитанники «Родничка», а именно, члены сообщества «Живое слово».
В прошлом году посадили 28 деревьев. На этот раз — 30. Как сообщили в мэрии (акция проходит при её поддержке), в течение года ребята и их родители наблюдали за их ростом. «Формирование экологической культуры и экологической грамотности у ребят, посещающих объединение «Живое слово», происходит комплексно: они не только участвуют в сборе макулатуры, но и активно изучают основы бережного обращения с природой, готовят буклеты и презентации, встречаются на занятиях с дошколятами, участвуют в различных тематических конкурсах», подчёркивают в администрации.
Всё в общем-то очень логично: школьники стараются, липы расцветают, ковровчане радуются. Как и в прошлом году, нас смутили детали. Весной-2015 задуматься заставили цифры, а точнее финансовая сторона вопроса. Сегодня любопытно другое.
В конце апреля во время одной из
Но дети всё равно стараются и прилагают все усилия, чтобы на въезде в город появилась цветущая липовая аллея. Так, как опять же сообщают в мэрии, Софья Кириллова и Даниил Гаврилов собрали по 600 кг макулатуры, а Татьяна Логинова — 500 кг.
В общем, название проекта, в рамках которого ребята собирали макулатуру, актуально как никогда:
0 комментариев