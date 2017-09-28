Обо всём
Аномальный Ковров. Часть 3. Рыжая пришла в гараж
2 1119
В последнее время звери и птицы — частные гости в городской черте. Буквально на днях мы рассказывали, как к одному из домов прибилась раненая сова. Пернатую гостью назвали Соней, вылечили и отпустили в лес.
Также в городе уже были замечены уж и дятел.
А теперь ещё и Патрикеевна. Фото лисички, изучающей гаражи, появилось в «Подслушано» сегодня и собрало уже более 80 лайков. Часть аудитории предполагает, что лиса — бешеная и, поэтому, к ней лучше не подходить. В этом есть рациональное зерно, однако рыжие хитрюги могут покинь свою привычную среду обитания в поисках еды.
Как поясняют зоологи, в средней полосе и на севере преобладающее значение в пище лисиц получают мыши. Период «мышкования» как раз начался. Вообще, лисички предпочитают мышковать по полям, но из-за сильных колебаний температуры, хищники не могут пробиться «скозь землю». чтобы достать еду. В итоге голод и вынуждает животных искать себе пропитание в городе. Здоровая лиса всегда будет опасаться людей.
В случае же бешенства лиса человека не боится, может даже дать себя погладить. Также признаками заболевания являются обильное слюноотделение, светобоязнь, судороги, рвота и вялость. На конечной стадии появляется паралич, животное проявляет агрессию и может напасть.
2 комментария
*делает уколы от бешенства