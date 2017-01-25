Тайны старого города. Стены хранят память?

Но об этом чуть позже. Сначала мы заглянули на улицу Гагарина. Возле городской больницы №1 расположена. Кирпичное здание больничной часовни построено в 1903 году. В советское время была закрыта, долгое время использовалось как морг, затем в аварийном здании стали собирать и хранить разный мусор.В 2011 году его передали общине старообрядцев-поповцев. Чтобы избавиться от хлама, накопившегося за долгие годы, им понадобилось порядка десяти грузовых машин.11 мая 2014 года митрополит Московский и всея Руси Корнилий совершил освящение престола старообрядческого храма.Стены хранят память? Старый кирпич, колорит старого полуразрушенного Коврова и осознание того, что раньше здесь располагался городской морг, создают немного пугающую атмосферу. Особенно вечером и тёмной ночью.построена при Ковровском тюремном замке (пересыльной тюрьме) городским головой И. А. Треумовым и освящена в 1899 году.Найти здание бывшей церкви оказалось несложно. Оно находится на улице Першутова неподалеку от моста. Другое название — церковь в честь Собора Архистратига Божия Михаила и всех сил бесплотных. Престол один — в честь Собора Архистратига Божия Михаила и всех сил бесплотных.На охоте 1 мая 1895 года Треумов случайно застрелил земского начальника Дмитрия Манькова. Треумову удалось избежать наказания, дело было закрыто. Чтобы спасти душу и тело, он жертвовал средства на храмы. Тем не менее, после случившегося Треумова начали преследовать приступы помешательства. Городским головой назначили другого. В январе 1899 года Треумов скончался.В начале 1920-х годов была приписной к ковровскому Спасо-Преображенскому собору. А в 1923 ее закрыли и передали Ковровскому дому заключенных. Это объяснялось нуждой учреждения в здании для культурно-просветительских целей, а также возможностью побега заключенных через храм. В конце 80-х к бывшему церковному зданию пристроили административное здание ковровского «Водоканала».Помещение храма было обращено в сауну. Здание лишилось завершения, представлявшего двухуровневую четырехскатную кровлю, украшенную тремя кокошниками с каждой стороны, в центре которой возвышалась глава с луковичными куполом, у основания декорированная арочными кокошниками, утраченного, вероятно, в во время перестройки в концу XX века.