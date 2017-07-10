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Астероид смерти. Скоро в Коврове?! А ты готов к «армагеддону»?
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К Земле приближается «астероид смерти». 11 июля он может столкнуться с нашей планетой. Мы задаём резонный вопрос: «С какого момента начинать бояться?»
Вот только не надо говорить, что это хиханьки и хаханьки!
Небесное тело диаметром около 250 метров. Официальное наименование метеорита — «Астероид смерти».
Объект, по расчётам, пролетит мимо нашей планеты. Но одно дело — «по расчётам», и совсем другое — «по факту». Кто его знает, что у этого небесного тела
в голове в недрах?
Между прочим, специалисты всех стран единодушно относят «Астероид смерти» к классу «Потенциально опасные»:
Когда начинать готовиться к «концу света»? Максимальное сближение с Землёй запланировано на полночь по МСК. Расчётная погрешность составляет интервал в 35-40 минут. Скорость опознанного летящего объекта (ОНО) составляет 74,7 тыс. км в час. Неплохой разгончик…
Насколько всё серьёзно? GK связался с экспертом, астрономом-любителем и создателем сообщества «АстроКовров» Павлом Андреевым. Он дал следующий комментарий:
Ну, вот уже и не всё так печально! Вообще, научный мир солидарно уверяет, что ситуация полностью под контролем. Обнаружили «Астероид смерти» ещё 23 июня и с тех пор за ним пристально наблюдают, просчитывают траекторию.
Тем не менее, ковровская общественность выражает определённую обеспокоенность происходящим. Некоторые даже начали составлять «горящий список дел» (ну, вы понимаете, то, что непременно надо сотворить перед тем, как...). Так, КВНщик и ведущий Вадим Садретидинов.
А вот, какие планы у фаерщицы Анны Ореховой:
Ну, явный прогресс! Наши люди всё-таки начали о будущем задумываться. Помниться, перед последним «концом света» в 2011-м в городе царили полная безалаберность и отсутствие хоть какого-то планирования. Вот сами посмотрите:
Кстати, у предстоящего астро-инцидента имеется и положительный аспект.
Исследователи из США путём дистанционного забора анализов обнаружили на поверхности метеорита крупное месторождение, как вы думаете, чего? Витамина РР или в просторечьи — «никотинки». Этот самый витамин в стародавние времена сыграл одну из ключевых ролей в зарождении жизни на Земле! Вот нас всех никотином накроет! Никакого вейпа не надо!
Между прочим, витамин PP (если оставить за скобками заморочки табакокурильщиков) очень позитивно влияет на клетки головного мозга, улучшает память, стимулирует интеллектуальную активность. В общем, «Астероид смерти», мы тебя не боимся!
Да, вот ещё что! В прошлом году генассамблея ООН официально утвердила в качестве международной даты День астероида, который, по мнению политмужей следует отмечать 30 июня. Получается, что наш «Астероид смерти» на целых десять дней опоздал на собственный ДР. Вот ведь, забурился где-то…
Вот только не надо говорить, что это хиханьки и хаханьки!
Небесное тело диаметром около 250 метров. Официальное наименование метеорита — «Астероид смерти».
Объект, по расчётам, пролетит мимо нашей планеты. Но одно дело — «по расчётам», и совсем другое — «по факту». Кто его знает, что у этого небесного тела
Между прочим, специалисты всех стран единодушно относят «Астероид смерти» к классу «Потенциально опасные»:
Падение такого астероида может повлечь за собой цунами, способное стереть все живое с лица Земли, — уточняют астрономы.
Когда начинать готовиться к «концу света»? Максимальное сближение с Землёй запланировано на полночь по МСК. Расчётная погрешность составляет интервал в 35-40 минут. Скорость опознанного летящего объекта (ОНО) составляет 74,7 тыс. км в час. Неплохой разгончик…
Насколько всё серьёзно? GK связался с экспертом, астрономом-любителем и создателем сообщества «АстроКовров» Павлом Андреевым. Он дал следующий комментарий:
Бояться не стоит! Этот «Астероид смерти» пролетит на расстоянии почти 3 миллиона км, что при его размерах не позволит даже разглядеть.
Ну, вот уже и не всё так печально! Вообще, научный мир солидарно уверяет, что ситуация полностью под контролем. Обнаружили «Астероид смерти» ещё 23 июня и с тех пор за ним пристально наблюдают, просчитывают траекторию.
Тем не менее, ковровская общественность выражает определённую обеспокоенность происходящим. Некоторые даже начали составлять «горящий список дел» (ну, вы понимаете, то, что непременно надо сотворить перед тем, как...). Так, КВНщик и ведущий Вадим Садретидинов.
А вот, какие планы у фаерщицы Анны Ореховой:
Ну, явный прогресс! Наши люди всё-таки начали о будущем задумываться. Помниться, перед последним «концом света» в 2011-м в городе царили полная безалаберность и отсутствие хоть какого-то планирования. Вот сами посмотрите:
Кстати, у предстоящего астро-инцидента имеется и положительный аспект.
Исследователи из США путём дистанционного забора анализов обнаружили на поверхности метеорита крупное месторождение, как вы думаете, чего? Витамина РР или в просторечьи — «никотинки». Этот самый витамин в стародавние времена сыграл одну из ключевых ролей в зарождении жизни на Земле! Вот нас всех никотином накроет! Никакого вейпа не надо!
Между прочим, витамин PP (если оставить за скобками заморочки табакокурильщиков) очень позитивно влияет на клетки головного мозга, улучшает память, стимулирует интеллектуальную активность. В общем, «Астероид смерти», мы тебя не боимся!
Да, вот ещё что! В прошлом году генассамблея ООН официально утвердила в качестве международной даты День астероида, который, по мнению политмужей следует отмечать 30 июня. Получается, что наш «Астероид смерти» на целых десять дней опоздал на собственный ДР. Вот ведь, забурился где-то…
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