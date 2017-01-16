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Ёлочка, гори! Флешмоб машин
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Флешмоб «автоёлка» приобретает популярность по всей стране. Вместе мы сила? Чтобы создать интересный рисунок нужно много машин. Автомобили выстраивают таким образом, чтобы получилась ёлка. Включают поворотники, новогоднее дерево загорается огнями и праздничное настроение обеспечено!
Такой флешмоб впервые провели в Челябинске. А потом и Тверь, Волгоград, Питер… Дошло и до Коврова.
Субботний вечер. Пока многие были заняты своими делами, 24 отважных водителя поехали участвовать в флешмобе. Несмотря на то, что обычно в акции участвуют более 50 машин. Наши за два часа сумели создать ёлку и снежинку.
Алексей Кузнецов, организатор флешмоба:
Вид сверху шикарный!
Дальше — движуха. За перемещением людей и машин можно посмотреть видео. Постепенно «снежинка» превратилась в «ёлочку».
О том, как это было, в ускоренном режиме на видео:
Знакомьтесь, группа «Новогодний флешмоб -2017».
Такой флешмоб впервые провели в Челябинске. А потом и Тверь, Волгоград, Питер… Дошло и до Коврова.
Субботний вечер. Пока многие были заняты своими делами, 24 отважных водителя поехали участвовать в флешмобе. Несмотря на то, что обычно в акции участвуют более 50 машин. Наши за два часа сумели создать ёлку и снежинку.
Алексей Кузнецов, организатор флешмоба:
Захотелось сделать такой флешмоб в Коврове. Создал группу ВК, многие меня поддержали. Стали обсуждать место, время, фигуры. Жалко, что было мало народу. Мы бы что-нибудь поинтереснее замутили.
Вид сверху шикарный!
Дальше — движуха. За перемещением людей и машин можно посмотреть видео. Постепенно «снежинка» превратилась в «ёлочку».
О том, как это было, в ускоренном режиме на видео:
Знакомьтесь, группа «Новогодний флешмоб -2017».
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