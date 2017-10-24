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«АЯКС» покорил «Кубок стран СНГ». Три пары чемпионов
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Вот уже двенадцатый раз одно из главных событий ОРТО собирает сильнейших танцоров страны в уютном уголке Белгородской области.
Турнир традиционно собирает несколько тысяч участников и является самым большим соревнованием осени в Общероссийской танцевальной организации. В составе судейской коллегии были представители из Москвы, Брянска, Краснодара, Липецка, Белгородской (г. Губкин) и Ростовской (г. Таганрог и г. Батайск) областей, а также Украины.
Танцевально-спортивный клуб «АЯКС» во главе с руководителем-балетмейстером Яной Кокленковой и балетмейстером Ириной Коробковой представляли наш город в трех номинациях:
- Шоу на основе бальной хореографии. Юниоры. Малая форма;
- Ансамбли бального танца. Юниоры. Малая группа;
- Шоу на основе бальной хореографии. Юниоры. Дуэт.
Яркие участники коллектива в составе танцевальных пар Максим Гладских и Виктория Петрова, Даниил Коновалов и Дарья Быстрова, Данил Новиков и Варвара Ромина с достоинством представили танцевальные номера и уверенно заявили, что клуб «АЯКС» развивается многогранно.
Коллектив вернулся в родной город являясь трижды победителем, а также обладателем двух кубков и комплекта золотых медалей. Поздравляем танцоров и их тренеров с успешным началом танцевального сезона в шоу. Желаем ребятам не останавливаться и продолжать развитие, стремиться к покорению новых вершин!
Информация предоставлена руководителем коллектива «АЯКС»
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