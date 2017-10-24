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«АЯКС» покорил «Кубок стран СНГ». Три пары чемпионов

Анна Постникова
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21 и 22 октября в городе Губкин Белгородской области состоялся рейтинговый конкурс ОРТО (Общероссийская Танцевальная Организация) категории «А» по современным танцевальным направлениям «XII Кубок стран СНГ». В танцевальном состязании приняли участие спортсмены танцевально-спортивного клуба «Аякс».



Вот уже двенадцатый раз одно из главных событий ОРТО собирает сильнейших танцоров страны в уютном уголке Белгородской области.
Турнир традиционно собирает несколько тысяч участников и является самым большим соревнованием осени в Общероссийской танцевальной организации. В составе судейской коллегии были представители из Москвы, Брянска, Краснодара, Липецка, Белгородской (г. Губкин) и Ростовской (г. Таганрог и г. Батайск) областей, а также Украины.

Танцевально-спортивный клуб «АЯКС» во главе с руководителем-балетмейстером Яной Кокленковой и балетмейстером Ириной Коробковой представляли наш город в трех номинациях:

  • Шоу на основе бальной хореографии. Юниоры. Малая форма;
  • Ансамбли бального танца. Юниоры. Малая группа;
  • Шоу на основе бальной хореографии. Юниоры. Дуэт.



Яркие участники коллектива в составе танцевальных пар Максим Гладских и Виктория Петрова, Даниил Коновалов и Дарья Быстрова, Данил Новиков и Варвара Ромина с достоинством представили танцевальные номера и уверенно заявили, что клуб «АЯКС» развивается многогранно.



Коллектив вернулся в родной город являясь трижды победителем, а также обладателем двух кубков и комплекта золотых медалей. Поздравляем танцоров и их тренеров с успешным началом танцевального сезона в шоу. Желаем ребятам не останавливаться и продолжать развитие, стремиться к покорению новых вершин!



Информация предоставлена руководителем коллектива «АЯКС»

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