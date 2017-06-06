Побег в Африку. По Чуковскому

Время пролетело незаметно!

Народный музыкально-драматический театртакже не остался в стороне и подготовил свою программу: детский музыкальный спектакль(режиссёр Татьяна Санникова) по сказке Чуковского и игровую программу с участием героев этой сказки. Премьера состоялась 3 июня.Сначала ребята переживали за непослушных девчонок Танечку и Манечку (А.Глазунова, А.Толкачёва, Ю.Жданович и Е.Киселёва), которые вопреки предупреждениям всероссийского радио и родителей( А.Санников и А.Глазунова), всё-таки сбежали … в Африку, затем юные зрители сочувствовали бедному Бегемоту(А.Санников), которого так нещадно щекотали сбежавшие девчонки, потом к ним пришли Горилла (И.Туркина) и Акула (Д.Лебедев), но девочки мужественно прогнали их.А вот потом ребятам пришлось уже по-настоящему испугаться, потому что появился сам Бармалей (А.Толкачёв) и, связав непослушных девочек, стал разводить костёр и попутно распевать песни! Потом прилетел доктор Айболит (А.Санников) и вроде бы всё должно было кончиться хорошо, но бедного доктора бросили в костёр!!! И если бы не вмешательство всё той же Гориллы, которая почему-то вдруг решила помочь Тане и Мане и привела Крокодила (Д.Лебедев), то, скорее всего, у Бармалея был бы и завтрак, и обед, и ужин… Но добрый Крокодил слопал Бармалея, который вдруг у него в животе запел… рэп. Детишкам, видимо, это очень понравилось и они попросили Крокодила отпустить незадачливого разбойника назад.Бармалей был отпущен, все участники станцевали финальный танец и началась вторая часть представления – игровая. Вот тут и началось настоящее веселье.Ведущий доктор Айболит пел песни, загадывал загадки, танцевал вместе с героями сказки.Зрители принимали во всех его затеях самое непосредственное участие!