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Билеты на VK FEST. Наши в Питере!
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Стали известны результаты конкурса видео выпускников в финал которого вышли ученики 11 класса школы №10. Новость о том, что наши выпускники вышли в топ-3 стала самой обсуждаемой у ковровских старшеклассников в эти дни. Ну, так что, IOWA приедет к нам?
Напомним, певица IOWA назвала сразу трех победителей видеоконкурса.
Главный приз — группа IOWA на выпускном, должна была достаться только одному классу.
Все мы болели за наших, уже думали, каким образом «просточиться» на концерт IOWA, строили догадки, на какой площадке города могло бы пройти шоу, но… Мы вышли в тройку и в ней остались.
Победу одержали ученики гимназии им. Подольских курсантов. Их выпускной уже состоялся 23 июня.
Выпускники из Подмосковного Климовска смогли поприветствовать в своем городе знаменитых поп-музыкантов.
Вот видео, которое было признано самым-самым:
Два других класса — выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана и наши — выпуск школы №10 из Коврова, — социальная сеть «ВКонтакте» подарит билеты на фестиваль VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 16 июля.
Представитель ВК вручит ребятам билеты на их выпускном вечере в родном городе. Также ковровчанам обещано оплатить дорогу до Санкт-Петербурга.
Наши победители в ожидании поездки, а все городские выпускники — ждут своего главного праздника. Или уже отмечают его!
Напомним, певица IOWA назвала сразу трех победителей видеоконкурса.
Главный приз — группа IOWA на выпускном, должна была достаться только одному классу.
Все мы болели за наших, уже думали, каким образом «просточиться» на концерт IOWA, строили догадки, на какой площадке города могло бы пройти шоу, но… Мы вышли в тройку и в ней остались.
Победу одержали ученики гимназии им. Подольских курсантов. Их выпускной уже состоялся 23 июня.
Выпускники из Подмосковного Климовска смогли поприветствовать в своем городе знаменитых поп-музыкантов.
Вот видео, которое было признано самым-самым:
Два других класса — выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана и наши — выпуск школы №10 из Коврова, — социальная сеть «ВКонтакте» подарит билеты на фестиваль VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 16 июля.
Представитель ВК вручит ребятам билеты на их выпускном вечере в родном городе. Также ковровчанам обещано оплатить дорогу до Санкт-Петербурга.
VK Fest — фестиваль всего! На два дня «ВКонтакте» выйдет в реал. 30 гектаров развлечений, 20 тематических зон, 350 интерактивных площадок, любимые сообщества, блогеры и артисты ждут вас 15 и 16 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга!
Наши победители в ожидании поездки, а все городские выпускники — ждут своего главного праздника. Или уже отмечают его!
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