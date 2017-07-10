Как пройти в торговый центр? А как проехать? Покажите дорогу!

Скажем прямо: были определённые сомнения, когда брались за эту работу.После того, как GK озвучил ряд проблем, связанных с работой открытого в этом году ТРЦ «Ковров-Молл», администрация этого торгового центра выказала в отношении GK неудовольствие.При встрече менеджеры возмущались, мол, что за «чернуха» и кто «заказал»… Похоже, надо смириться с тем, что многие из нас скорее объяснят проблему происками инопланетных пришельцев, чем признают собственные недоработки…На этот раз мы просто опубликуем фото. Посмотрите на них и вспомните, что обещали всем жителям владельцы ТРЦ и власти Коврова в конце прошлого года, когда на улице Лопатина выкорчёвывали деревья, и в начале этого года, на совместном брифинге по случаю открытия «Ковров-Молла»? Вот так выглядит перекрёсток улиц Малеева и Лопатина. Это крыльцо ДК имени Ленина. Проезжей части нет, тротуар по одной из сторон фактически отсутствует. Обращаем внимание, здесь же расположен транспортный колледж, по перекрёстку постоянно курсируют учащиеся подростки.Этот участок дорог является основным маршрутом, по которому моторизованные покупатели едут на надземный и подземный паркинг. Разметки нет, направление движения никак не обозначено.Так выглядит сегодня дорожное покрытие.Так выглядит площадка для парковки напротив ДК имени Ленина.Внутри ТРЦ очень красиво и чисто. Проблема праздношатающихся несовершеннолетних в позднее время (об этом GK рассказывал по весне), практически, сведена на нет. Открываются всё новые секции, в ТРЦ сформировался уникальный и уютный мир. Но не стоит забывать, что до этого мира ковровчанам ещё надо добраться.