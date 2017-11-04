Обо всём
Блогер Варламов готовится к суду
0 567
Для тех, кому лень смотреть, краткое содержание. Варламов зацепился за фразу ковровских медиков о том, что они сомневаются в подлинности видео с тараканами. Он с нетерпением ждёт, когда ЦГБ подаст на него в суд, предвкушая победу и хороший пиар.
Спора нет, в случае судебного разбирательства (если вопросом станет именно подлинность видео), у Варламова всё будет хорошо.
Но к чему весь этот стёб? К чему издевательства над медиками, которые явно находились в смятении от всего этого кипежа?
Что, правдоруб Варламов не знал, что существует такое понятие, как «административная вертикаль»? Он впервые узнал, что в среде чиновников всегда было принято снимать стружку сверху до низу?
Если прочитать предыдущий материал GK на эту тему, то там написано, что косяков Наталья Кирпилева как раз и не отрицает. Да, тараканы там вполне могут быть, если учитывать, что подвал больницы раньше был настоящим бомжатником, а пациенты усердно прячут под матрасы съестное, поступившее от родственников и друзей…
Блогер рассказал в своем видео, что он, действительно, мог стать жертвой в чьей-то игре, ведь видео снимал не он лично, а его подписчик. Но благодаря GK, ему стало понятно, что проблемы в описанной больнице, действительно есть.
Varlamov.ru:
Есть такой замечательный сайт gorodkovrov.ru. Это одни из немногих местных журналистов, которые не просто перепечатали материал и оставили читателям разбираться, кто там прав, кто виноват. Они сделали подробный репортаж. В том числе, эти ребята нашли ту самую раковину, ту самую палату на шестом этаже, где лежал мой читатель, который снял видео.
Нам безусловно приятна такая характеристика. Мы благодарны Варламову за пиар и активные ссылки.
Татьяна Горянина, главный редактор GK:
Накануне заливки видео на ресурс Варламова со мной по телефону связалась его редактор, которая назвалась Мария Гёрке. Она просила дополнительных комментариев. Но добавить к тому, что уже написано на сайте было нечего. Тогда Мария задала уточняющий вопрос: «Как вы думаете, та раковина на фото — это та же раковина, что и на видео?». Я ответила, что действительно очень похожа. И добавила, что мне очень жаль и неловко за наших ковровских медиков, которые, вероятно, под давлением со стороны вышестоящего руководства вынуждены были использовать такой способ защиты".
Так или иначе, тараканы бегают в ЦГБ гораздо дольше, чем больницу возглавляет нынешнее руководство. Его в сложившейся ситуации больше подвела позиция «я не я и
0 комментариев