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Блогера из Владимирской области убили?

Екатерина Кокшарова
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Блогер из Владимира Олег Балтимор умирал на глазах у прохожих. Это случилось в ночь с первое на второе ноября. Никто не остановился, проходя мимо окровавленного мужчины. Народ думал, что он просто напился.



Как сообщают владимирские СМИ, Олега Балтимора все-таки доставили в больницу. Спасти раненого не удалось. Последний раз его видели 1 ноября во второй половине дня ещё живым. В ВК Олег последний раз появился 1 ноября в 17:28.

В соцсетях много рассуждений: Олег был убит или же что-то другое послужило причиной смерти? Многие говорят, что видели его за несколько часов до. Олег собирался в сауну. Но с кем-то поругался и ушел из дома в трико и толстовке.

Можно ли было спасти известного блогера? Пока тоже неизвестно. В ВК ещё появилась фотография, на которой Олег ещё жив. Выложили для того, чтобы пристыдить «пьяного» мужчину, да ещё и в центре города.



Что на самом деле послужило причиной смерти, пока остаётся только гадать. Точную информацию правоохранительные органы обещают дать позже.

Многие склоняются к версии, что причиной смерти стало избиение.



Олег Балтимор был редактором журнала «CITY». Известен своей тягой к глянцу, хорошей еде и шумным фестивалям.



Похороны состоятся сегодня. Владимирские СМИ уточняют, что средства собирали всем миром.

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