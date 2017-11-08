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Блогера из Владимирской области убили?
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Как сообщают владимирские СМИ, Олега Балтимора все-таки доставили в больницу. Спасти раненого не удалось. Последний раз его видели 1 ноября во второй половине дня ещё живым. В ВК Олег последний раз появился 1 ноября в 17:28.
В соцсетях много рассуждений: Олег был убит или же что-то другое послужило причиной смерти? Многие говорят, что видели его за несколько часов до. Олег собирался в сауну. Но с кем-то поругался и ушел из дома в трико и толстовке.
Можно ли было спасти известного блогера? Пока тоже неизвестно. В ВК ещё появилась фотография, на которой Олег ещё жив. Выложили для того, чтобы пристыдить «пьяного» мужчину, да ещё и в центре города.
Что на самом деле послужило причиной смерти, пока остаётся только гадать. Точную информацию правоохранительные органы обещают дать позже.
Многие склоняются к версии, что причиной смерти стало избиение.
Олег Балтимор был редактором журнала «CITY». Известен своей тягой к глянцу, хорошей еде и шумным фестивалям.
Похороны состоятся сегодня. Владимирские СМИ уточняют, что средства собирали всем миром.
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