«Большая свадебная мобилизация». Видео

Мастер-класс по фотографированию, вкусный конкурс по украшению кексов, украшение свадебного кортежа, веселый флешмоб и многое другое!Love-квест от начала до конца!Участники и организаторы могут еще раз погрузиться в атмосферу «Свадебной мобилизации», вспомнить веселые и познавательные моменты!Публикуется на правах рекламы