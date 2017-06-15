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«Большая свадебная мобилизация». Видео
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Десять будущих молодоженов прошли Love-Квест в Доброграде 28 мая. О том, как это было, мы уже рассказали, а теперь предлагаем посмотреть!
Мастер-класс по фотографированию, вкусный конкурс по украшению кексов, украшение свадебного кортежа, веселый флешмоб и многое другое!
Love-квест от начала до конца!
Участники и организаторы могут еще раз погрузиться в атмосферу «Свадебной мобилизации», вспомнить веселые и познавательные моменты!
Видео Вячеслава Макарова
Публикуется на правах рекламы
Мастер-класс по фотографированию, вкусный конкурс по украшению кексов, украшение свадебного кортежа, веселый флешмоб и многое другое!
Love-квест от начала до конца!
Участники и организаторы могут еще раз погрузиться в атмосферу «Свадебной мобилизации», вспомнить веселые и познавательные моменты!
Видео Вячеслава Макарова
Публикуется на правах рекламы
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