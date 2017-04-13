Большой больнице - большой подвал. Прогулка по ЦГБ

То, что увидел, повергло в шок. Приятный. Бывал в этих катакомбах лет десять назад. Хорошо помню протекающие потолки, грязь, крыс и прочую гадость. Но всё изменилось к лучшему! В подвале было чисто. Чище, чем на многих лестничных клетках в наших с вами подъездах.Изоляцию труб частично привели в порядок. Теперь на многие участки трассы трубопровода приятно посмотреть. Там, где это необходимо, висят подсвеченные таблички «Выход». Ну, что сказать: молодцы!Во время прогулки по подвалу, попалась навстречу пара местных жителей — чёрные котята. К сожалению, фотографироваться они не захотели, спешили по своим кошачьим делам. Другой живности не замечено.С потолка подкапывало лишь в одном месте. Не знаю, что здесь творится в дождливую погоду. Времена холодной войны остались позади и вряд ли кто-то возьмётся капиталить такое основательное сооружение.Бомбоубежище было закрыто на замок. Оно до сих пор функционирует и в случае ЧС может укрыть от внешней угрозы больных и персонал этого учреждения.С надписями на стенах полностью не справились, но оттёрли многое. Запретили курить, пропал запах табака и оплёванные углы, с грязными, от потушенных сигарет стенами. В некоторых местах даже положили новую плитку. Приятно посмотреть!Далее прогулка продолжилась в заброшенном здании второй терапии. Забравшись внутрь, немного прогулялся по мёртвому корпусу.Будучи законопослушным гражданином, я бы остановился перед надписью «посторонним вход воспрещён» или перед ограждающей лентой. Но ничем подобным там и не пахло.Пол был усыпан осколками разбитых стёкол и кирпичами. Проводка была выдрана, радиаторы сняты.Больше всего удивил тот факт, что здание, на мой взгляд, вполне пригодно для дальнейшей эксплуатации. Стены с виду достаточно крепкие, лестницы в порядке, крыша не протекает. Почему его бросили – остаётся загадкой. Возможно, этот корпус стоило как-то использовать или хотя бы оградить?