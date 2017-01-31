«Бомбилы» на охоте! Откровение таксиста

Договорились, что встречать меня не нужно, приеду сама на такси. Приехала, номеров службы такси не было, зато стояли частники с шашкой у вокзальной площади. До Грибоедова назвали цену 150 рублей. Очень удивилась, когда узнала что обычно в Коврове за поездку платят на 50 рублей меньше.

Вам на Белоконскую? 300 рублей! Если хотите за 250, то могу высадить у подземного перехода. Мне там всё равно трудно разворачиваться...

Дайте парням подзаработать. Когда срочно нужно ехать, нет времени для ожидания легальных. А на стоянке стоит частник. Конечно, я поеду с ним. И даже, если цена была бы больше 100 рублей, но в разумных пределах.

— Всё-таки сто, — в довольно резкой форме отвечает таксист. — И в этом ничего хорошего нет! Вы думаете, сколько я с сотни зарабатываю? Двадцать рублей! А на машину расходов сколько!

Будьте аккуратны! Не тратьте больше, чем нужно!

Неужели как на рынке? Кто за большую сумму продаст, то и день удался. Не говорим про всех, но есть «бомбилы», завышающие цену. Особенно можно обмануть тех, кто только приехал в Ковров и оказался на вокзале. По вопросам потенциального пассажира хитрому таксисту несложно определить, что это гость нашего города. А значит есть все шансы…Так «провели» гостью Коврова Ольгу К.:Хотя чему удивляться? В областном центре — не лучше. На днях автор этих строк сама стала жертвой таксиста во Владимире (нужный троллейбус сломался).С уверенностью, как будто так и надо, он предупредил:А вот ковровчанина так легко не проведешь:Цены задирают, так ещё есть такие, кто за машинами не следят, курят в салоне и включают музыку громко. Не спорим есть и те, кто поддерживает порядок в машине. Но хотелось бы, чтобы таких было больше. Но при всём негативном отношении к бомбилам, многие всё же продолжают ездить и не скрывают, что это удобнее и быстрее. Когда опаздываешь, отложишь и кругленькую сумму.Среди опрошенных во время подготовки заметки нашлись и те, кто одобряет дополнительный заработок таксистов:Помните, что первого и второго января проезд во всех такси города стоил 150. Так, в «Моторе» об этом уведомлял диспетчер еще на стадии вызова машины. Пятого числа такси вновь понадобилось. Сажусь в вызванное по телефону авто и уточняю стоимость проезда. Мол, сейчас 150 или всё-таки 100 рублей?По признанию извозчика, «от фирмы» он работает по общепринятому тарифу (о его формировании стоит говорить отдельно), а чтобы действительно заработать, по ночам сторожит подвыпивших отдыхающих возле одного из ковровских развлекательных центров. Благо, машина своя и стоянки у бомбил давно поделены между собой.Не желаете платить больше? Вызывайте такси через диспетчера. Вы в чужом городе, нет времени ждать, а напротив стоит таксист-частник? Может попробовать позвонить диспетчеру «легальных» такси, назвать маршрут и уточнить стоимость? А прежде чем сесть в притаившееся на стоянке такси, пусть прежде с «шашечками», заранее уточните цену поездки до конечного пункта.