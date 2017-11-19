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Бренды&Тренды. Что, если мама не дала на фирменный «шмот»?
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Прежде чем начать рассуждение, хотелось бы отметить, что речь идет о подростках, которые живут в большинстве за счет родителей.
Носить фирменные вещи для них обосновано не удобством и практичностью, а желанием выпендриваться перед ровесниками. Те, кто позволить себе оригинальные вещи не могут, покупают подделки-реплики, часто говоря, что вещь оригинальная, а другие тут же начинают издеваться над такими выпендрёжниками.
Во «ВКонтакте» появляются целые сообщества, в которых высмеивают тех, кто был замечен в явно «палёных» вещах.
Так, например, вряд ли кто-то из школьников мог купить себе вещи бреда «Supreme», но при этом логотип бренда встречается на одежде подростков с поразительной частотой.
В логотипе, собственно, нет ничего плохого, а вот в издевательстве над теми, кто носит такие вещи, можно рассмотреть серьезную проблему.
В постах сообщества "Паль Патруль l Палёный шмот" высмеиваются дети, которые носят не original.
Те, кому «посчастливилось» попасть на стену этого сообщества, подвергаются троллингу. Для подростка, наверное, нет большей проблемы, ведь главное для них — это найти свое место в социуме, не стать изгоем.
Подростки разделились на два лагеря, появились и те, кто такую травлю не приемлет.
Противоборствующей силой в этом вопросе стало другое сообщество «ВКонтакте» "рарный хайпер".
Конфликт развивался непосредственно в социальной сети.
Травля должна прекратиться, а подростки должны понять, что главное в любом облике это чувство стиля, а не лого.
Бренд не обозначает человека, как личность, не дает ему абсолютно никаких плюсов, а вот понты за счет родителей это уже достаточное основание для того, чтобы понять, что сам то по себе человек ничего не представляет.
Но это не значит и то, что стоит троллить тех, кто носит оригинальные вещи. Наверное, лучше не зацикливаться, ведь это всего лишь вещи. Да, удобные, качественные, но всего лишь вещи.
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