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Будет ли Versus в Коврове? Знает только Канделаки
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Да будет панч. На одном из версусе Млечный упомянул в своей читке Тину Канделаки. Та в свою очередь поделилась мнением в своём twitter. Мол, кто так читает, ещё и текст забыть — полное фиаско.
Млечный вызвал на баттл телеведущую. Тина согласилась. Точная дата версуса пока неизвестна.
А вот дисс Канделаки всё-таки записала. Зачитала под тот же бит и трек, что и Млечный. Выложила в твиттер:
«Вы назвали это бифом? Ловите дисс на Млечного – с разбором образа оппонента и новым прочтением трека СД»
Перепалка идёт и продолжается всё в том же твиттере и с помощью диссов. Интересно, кто будет следующей
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