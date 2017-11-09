Обо всём

Будет ли Versus в Коврове? Знает только Канделаки

Екатерина Кокшарова
0 156
Примерно неделю назад Млечный выпустил дисс на Тину. Позже Канделаки выпустила ответный дисс. В ковровских соцсетях батлят парни. И в скором времени готовится панч от нашего рэпера. Это будет что-то типа дабл-тайм?



Да будет панч. На одном из версусе Млечный упомянул в своей читке Тину Канделаки. Та в свою очередь поделилась мнением в своём twitter. Мол, кто так читает, ещё и текст забыть — полное фиаско.

Млечный вызвал на баттл телеведущую. Тина согласилась. Точная дата версуса пока неизвестна.

А вот дисс Канделаки всё-таки записала. Зачитала под тот же бит и трек, что и Млечный. Выложила в твиттер:

«Вы назвали это бифом? Ловите дисс на Млечного – с разбором образа оппонента и новым прочтением трека СД»


Перепалка идёт и продолжается всё в том же твиттере и с помощью диссов. Интересно, кто будет следующей жертвой Тины? Возможно, ковровский рэпер?.. Тем более, что повод есть.

Скоро на GK: «Рэп-история не закончилась»

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.