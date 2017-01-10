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Быстрее бы уже ма***ть!

Екатерина Кокшарова
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Путин жжёт! В соцсетях яро обсуждают «новогоднее поздравление» Путина. Нет, не то, что до боя курантов. Гораздо жёстче и горячее!




Владимир Владимирович, мы всё понимаем.

Русские морозы, встреча с представителями Федерального собрания, окончание года. Как не отметить?

Тем более, что очередной год был непростым для нас:

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед...»



Завершение непростого года надо отметить. Хотя бы по бокальчику! Видео, в котором президент приглашает представителей Федерального собрания отметить окончание года, набрало 157 153 просмотра менее чем за 12 часов. Не хило!

«Пойдемте тогда, махнем, как в народе говорят».

В комментариях начали искать синонимы к слову «махнём». Было и жахнем, накатим, хрясним, и др. У россиян богатая фантазия.

Всё нормально, всё как и у всех! Мы тоже окончание года праздновали.

По бокалу игристого с депутатами и сенаторами — это конечно хорошо. А в кругу семьи лучше. В Lenta.ru сообщают, что ВВП планировал встретить Новый год в кругу семьи.

ВВП всё ближе к народу?

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