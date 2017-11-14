Обо всём
Catwalk Dance Fest. Красотка в #Вшоубизе
0 42
Catwalk Dance Fest — это один из самых масштабных и самых воздушных танцевальных фестивалей. Как говорят организаторы, это место, где раскрываются таланты и появляются новые звездочки, здесь фантазия не знает границ и не сковывается в скучные рамки.
Александра заняла второе место в номинации Exotic dance professionals.
GK: Как и почему ты попала на этот турнир?
— Про Чемпионат я узнала из соцсетей. Я поехала туда, чтобы набраться опыта, также захотелось новых эмоций и адреналина.
GK: Это не первое твоё участие в московских таких мероприятиях?
— Это мои вторые соревнования. К ним я подготовилась намного тщательнее чем, в прошлый раз. Сшила новый костюм, купила новые туфли, макияж и, и самое главное, захватила положительный настрой.
GK: Ты написала в инсте, что у тебя было то ли восемь, то ли девять конкуренток. Сколько точно? И сколько вообще было участниц во всех номинациях?
— В моей номинации было восемь конкуренток из них я заняла призовое место и стала второй! А вообще были 42 участницы. Новички, любители и профи.
GK: Как тебе атмосфера мероприятия? Жёсткими ли были требования?
— Атмосфера волшебная и волнительная когда ждёшь своего выхода на сцену. А требования всегда стандартные:
1. Музыкальное сопровождение, музыкальность
2. Техника исполнения
3. Образ, подбор и эстетика костюмов и реквизитов
4. Общее впечатление, оригинальность
5. Хореография
6. Артистизм
GK: Ты давно занимаешься этим видом танцев (экзотик?)?
— Занимаюсь с 17 лет, получается четыре года.
Что касается будущего разворота, #Вшоубизе24 — это московский глянцевый журнал, выступивший информационным спонсор EXOTIC SHOW, в жюри был его главный редактор Роман Голденберг.
GK: Есть ли люди, которых ты бы хотела поблагодарить за свою победу?
— Хочу поблагодарить своих родных и близких, это моя подруга и мама они всегда со мной. И огромное спасибо моему парню за что, что помог мне в придумке номера и присутствовал на всех тренировках, я его очень люблю.
Мы поздравляем Александру!
А в завершение, разумеется, публикуем видео успешного выступления. Огонь!
0 комментариев