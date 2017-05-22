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Папа, я - спортивная семья! Час с отцом

Вероника Никитина
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В пятницу на спортивной площадке возле ледового дворца «Ковровец» прошли необычные соревнования под названием «Час с отцом». Акцию организовал ковровский Совет отцов.



Совет отцов появился в нашем городе в феврале этого года.

Его создали с целью повысить роль отца в социализации детей и укрепить институт семьи.

Возглавляет Совет Алексей Семенцов, а наиболее активными участниками являются папы из 21 и 10 школ.

В весёлых и очень полезных соревнований участвовали команды практически изо всех школ Коврова: №5, №8, №10, №11, №14, №18, №21, №23, №24 и гимназии №1.



В программе весёлых стартов — челночный бег, прыжки через скакалку, а также забавная эстафета:



У каждой команды — свои группа поддержки: в очередь, это, разумеется, мамы. Но не только. За «своих» пришли поболеть и другие члены семей, и друзья, и даже домашние питомцы. Настоящий семейный праздник!



Выражение «главное не победа» — здесь уместно как никогда. Настоящий семейный праздник!

Для каждого человека родители — это самые надежные в жизни люди, всегда готовые оказать поддержку и прийти на помощь. Мать дает ребенку жизнь, а отец — открывает дорогу в мир.



Для мужчины отец — самое почетное звание из всех возможных — в нем и справедливость, и сила, и ласка.

Папа всегда придет на помощь, он понимает, он прощает ошибки и учит преодолевать трудности.


Фотограф Игорь Селезнёв

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