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Челледж новым играм. Go в «Городки»?
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Городки — старинная русская игра с многовековой историей. Зародилась игра ещё в XVIII веке. А популярна стала в XX.
Тогда проводились чемпионаты СССР по городкам. Почти во всех соревнованиях побеждали москвичи. Самые знаменитые команды в то время были «Серп и молот», «Спартак» и «Зил».
Но к 80—90- м годам популярность игры резко спала.
И только в начале XXI века снова появился интерес.
Посмотреть, что происходит в вечернюю среду напротив ЛД, пришли и мы. Не скажу, что желающих поиграть было много. Человек пять, не больше. Нет интереса? Или не все знают?
Информация много, где публикуется. А по поводу количеству участников — тут не угадаешь. Например, в прошлую среду было около 15 человек. А до этого вообще только двое. Это же не командная игра. Я и сам не прочь бы поучаствовать, — рассказал Станислав Чесноков, директор управления физкультуры и спорта
И ведь неплохо получается!
Суть игры: бросками бит выбить из «города» поочерёдно определенное количество фигур, составленных из пяти городков — цилиндрических столбиков из берёзы, липы и лука.
Главная задача — затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трёх туров использовал меньше попыток, тот и победил.
Объяснять суть игры организаторам не пришлось. Игроки правила знали и умели сбивали одну за другой фигуры. Их, кстати в городошном спорте — 15.
Пушка, пулемётное гнездо, коленчатый вал, артиллерия, часовые, колодец — это лишь некоторые названия фигур. Кстати, самый сложный — это фигура «часовые». Если получится её выбить, то тебя будут считать чуть ли не мастером.
Так что, те кто не знает правила — гуглим, те кто знает — готовимся. Среда не за горами!
«Городки» всем возрастам покорны! Go играть!
Фотограф Игорь Селезнёв
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