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«Человеком года-2017» станет...

Екатерина Кокшарова
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Как сообщили в ковровской мэрии, начался приём заявок на конкурс «Человек года-2017». Дедлайн — 24 ноября. Заявки отправлять на имя главы города.



В соответствии с решением организационного комитета по организации и проведению городской торжественной церемонии «Человек года-2017» объявлен приём документов на выдвижение кандидатов в следующих номинациях:

– «За достижение в области спорта»;

– «За создание культурных традиций»;

– «За достижения в области педагогики»;

– «За доброту и милосердие»;

– «За вклад в развитие города».



К участию приглашаются предприятия, учреждения всех форм собственности, общественные организации и объединения. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 ноября 2017 года направить на имя главы города справку с перечислением всех наград выдвигаемого кандидата, фотографию в электронном виде, характеристику на флеш-носителе (кабинет № 102) и в бумажном виде (кабинет № 103).

В характеристике необходимо отразить автобиографические сведения, успехи в соответствующей сфере деятельности. Особое внимание необходимо обратить на достижения в текущем году. К характеристике могут быть приложены иные материалы или документы, подтверждающие достоинства и заслуги номинанта.

Кто станет «Человеком года-2017»?

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