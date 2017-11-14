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«Человеком года-2017» станет...
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В соответствии с решением организационного комитета по организации и проведению городской торжественной церемонии «Человек года-2017» объявлен приём документов на выдвижение кандидатов в следующих номинациях:
– «За достижение в области спорта»;
– «За создание культурных традиций»;
– «За достижения в области педагогики»;
– «За доброту и милосердие»;
– «За вклад в развитие города».
К участию приглашаются предприятия, учреждения всех форм собственности, общественные организации и объединения. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 ноября 2017 года направить на имя главы города справку с перечислением всех наград выдвигаемого кандидата, фотографию в электронном виде, характеристику на флеш-носителе (кабинет № 102) и в бумажном виде (кабинет № 103).
В характеристике необходимо отразить автобиографические сведения, успехи в соответствующей сфере деятельности. Особое внимание необходимо обратить на достижения в текущем году. К характеристике могут быть приложены иные материалы или документы, подтверждающие достоинства и заслуги номинанта.
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