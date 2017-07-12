Дорожные перспективы въезда в город: чем шире, тем лучше?

Пока расширят только до светофора. За подробностями — к директору УТТ. Но по-моему, это городские власти дали указание по приведению в порядок облика города.

Мы следим за развитием события...

Как только заметили дорожную технику возле ледового дворца «Ковровец», сразу ринулись на фоторепорт. Ведь это же, можно сказать, исторические кадры!Сколько было лиричных фото в Instagram и ВК той самой знаменитой лужи при въезде! И вот, вроде бы, луже приходит конец. Или это всё только временные манёвры?Всё, что вы видите на фоторяде — ситуация по состоянию на 12 июля, в 15:30.Судя по «картинке», пока фигурирует лишь земляная подсыпка. А дальше? Дальше, вроде бы, должна последовать щебёнка, ну и (страшно даже это слово на клавиатуре набирать) асфальтное покрытие. А ещё — бордюр.Ну, правда, уже надоело перед друзьями из других городов оправдываться. «Мы сейчас уже в город попали или это всё ещё какие-то угодья?» — троллят нас они, пересекая границу под табличкой «Ковров».О том, насколько серьёзные и капитальные запланированы работы, мы спросили непосредственно у дорожников. Точнее, попытались спросить. Ребята оказались не очень словоохотливы:Обтекаемо, но звучит очень солидно. «Облик города» — это вам не самосвал щебёнки сыпануть. Будем надеяться только на самое лучшее!