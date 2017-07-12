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Дорожные перспективы въезда в город: чем шире, тем лучше?

Екатерина Кокшарова
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Новость этого сезона. Начались дорожные работы при въезде в Ковров со стороны Сенинских Двориков. Проезжую часть вроде бы расширяют. Сказать, что расширение и приведение этого участка дороги в порядок назрело — это значит, не сказать ничего!



Как только заметили дорожную технику возле ледового дворца «Ковровец», сразу ринулись на фоторепорт. Ведь это же, можно сказать, исторические кадры!

Сколько было лиричных фото в Instagram и ВК той самой знаменитой лужи при въезде! И вот, вроде бы, луже приходит конец. Или это всё только временные манёвры?

Всё, что вы видите на фоторяде — ситуация по состоянию на 12 июля, в 15:30.

Судя по «картинке», пока фигурирует лишь земляная подсыпка. А дальше? Дальше, вроде бы, должна последовать щебёнка, ну и (страшно даже это слово на клавиатуре набирать) асфальтное покрытие. А ещё — бордюр.

Ну, правда, уже надоело перед друзьями из других городов оправдываться. «Мы сейчас уже в город попали или это всё ещё какие-то угодья?» — троллят нас они, пересекая границу под табличкой «Ковров».

О том, насколько серьёзные и капитальные запланированы работы, мы спросили непосредственно у дорожников. Точнее, попытались спросить. Ребята оказались не очень словоохотливы:

Пока расширят только до светофора. За подробностями — к директору УТТ. Но по-моему, это городские власти дали указание по приведению в порядок облика города.

Обтекаемо, но звучит очень солидно. «Облик города» — это вам не самосвал щебёнки сыпануть. Будем надеяться только на самое лучшее!



Мы следим за развитием события...


Фотограф Игорь Селезнёв

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