Чем занимаются студенты? Дубль 2. Продолжение следует

Скоро финал! Там-то мы и узнаем всю правду о лучших из лучших! 21 апреля в 18.00 в ДК им. Дегтярева!

Напомним, 7 апреля в ДК им. Дегтярева прошла танцевальная номинация. До этого выявляли лучших спортсменов. Пришло время музыкальной, театральной номинации. Да, эти две номинации обычно совмещены — музыканты и театралы показывают свои номера в один день. Финал уже скоро — 21 апреля в 18.00 в ДК им. Дегтярева. Кто же станет самым творческим студентом? А самым умным факультетом?Да, не зря мы заговорили о научной стороне. Традиционно в марте, перед самым главным событием — финала, в КГТА проводят научные конференции. Студенты затрагивают не то что региональные проблемы, а всерьёз задумались о глобальных. И ведь уже есть какие-то наработки по спасению мира. Будем ждать!Перейдём собственно к музыкантам и театралам. Четыре факультета: механико-технологический, факультет автоматики и электроники, экономики и менеджмента и энергомеханический колледж, 23 номера, около двух часов выступления и… наконец выбрали самых-самых, кто будет защищать честь своего факультета и колледжа. Тем более с такой группой поддержкой!всегда отличался своей организованностью. Каждый номер, каждое выступление, очередной гол — болельщики со своими кричалками, спецодеждой, плакатами и новая фишка факультета — зелёные бабочки. Нет, поддержать родной факультет, конечно, хотели все. Но более ярко получилось у МТФ. Надеемся, на гала-концерте будет треш. И болельщиков будет в разы больше со своими новыми фишками.Открыли концерт с номера энергомеханического колледжа «Я буду жить для тебя». Песня о любви, приглушённый свет и романтика. Именно в такие моменты вспоминается самое трогательное, волнительное. Особенно, если чувствуешь, что залу нравится.Продолжил МТФ с композицией «Я живой». Своеобразный вокал, но такой непохожий на остальные. Ведущие номинации, КВНщики «Селфи»сразу отметили: «Вот бы остаться в живых после уроков физкультуры».МТФ с вокальным номером «Молитва». Таланту студентов нет предела: то запросто могут спеть композицию Гурченко, то выучить танец в короткие сроки, то выиграть в научной конференции.Ещё в прошлом годуучаствовал во всех номинациях. Даже выучился играть на гитаре. Нет, сейчас, конечно история повторилась. Но только уже играет профессионально и поёт авторские песни. Получилось, неплохо! Дуэт с песней «Красный мой любимый цвет». Цвет факультета. На старославянском языке, название этого цвета, звучит как «чермный на новое», то есть – «самый лучший». Посмотрим на финале?!На самом деле, наверное, когда у студентов приближается «СтудВесна». Все ДК в городе взбудоражены. Потому что в их стенах происходит что-то нечто нереальное, столько талантов и в одном месте. Станцуют, споют, реп зачитают, миниатюру покажут, анекдот расскажут (это тоже искусство).Кстати, о репе. Креативятпо полной. В образе сентиментальных парней и снова композиция о любви. История про то, как отношения дали трещину. Не дождалась! Не из армии, а просто легла спать. Юмор КВНщиков виден издалека. Молодцы!Театральный номер у МТФ — «Блуждающие огни» и номер «Дорога домой». Совершенно две разные идеи. Если в первой больше поучительная: «Вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего на самом деле загораются огни? Кто создатель этих бликов света?» То во второй больше — история со смыслом. Какой из двух номеров попадёт в финал — скоро узнаём.Стихи. Опять же есть авторские, а есть и известных поэтов. Наверное, сложнее передать те эмоции, если читаешь стихи других поэтов. В этом плане — лучше авторские., факультет АиЭ прочитал стихотворение известного российского поэта Евгения Евтушенко. Его произведения отличает широкая гамма настроений., факультет ЭиМ сделал авторский номер. Где смысл понятен уже в первых строках — все проблемы решаются просто: нужно выпить чай с друзьями.Творческий номер энергомеханического колледжа оставили на сладкое. Пантомимический номер, но такой яркой. Никакой зажатости — только эмоции, язык тела и ритм!