Через Ленина к звёздам. Презентация космоса

На этот раз наряду с видеопоказами, предлагаю посетителям испасть свой вес… на различных планетах...

А вы успели нырнуть в космос?

Сел в кресло, свет погас и ты, практически, герой «Гравитации» и «Парка Юрского периода» одновременно.15-минутная презентация, видео-ликбез на тему по вашему личному выбору.Можно о том, как рождалась Солнечная система, и Млечный путь.Можно о подводном мире.Или — про динозавров.Спецэффекты обеспечивают полное погружение в тему.Это коммерческий проект. Вход платный, правда, действует система социальных скидок.Показы уже завершаются, но мы успели побывать, даже познакомиться с автором проекта Ярославом Опимахом.Он приехал со своим «выездным планетарием» или, если угодно «машиной времени» из Вологды. В Коврове этот научно-популярный видеопроект второй раз. Чтобы не утомлять взыскательную ковровскую публику одним и тем же, шоумен развивает направление:Кресла, конечно, не с регулируемой спинкой. Но тоже удобно смотреть вверх. Оптико-механический эффект — это не 3D. Нет привычных очков, но эффект погружения наличествует.