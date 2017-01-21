Обо всём
Через Ленина к звёздам. Презентация космоса
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Космос, звезды, динозавры. Всё то, о чём читали в детстве. А посмотреть? Это сегодня возможно. И никуда не надо ехать и лететь. Достаточно прийти в ДК им. Ленина. На выездную «звёздную» презентацию.
Сел в кресло, свет погас и ты, практически, герой «Гравитации» и «Парка Юрского периода» одновременно.
15-минутная презентация, видео-ликбез на тему по вашему личному выбору.
Можно о том, как рождалась Солнечная система, и Млечный путь.
Можно о подводном мире.
Или — про динозавров.
Спецэффекты обеспечивают полное погружение в тему.
Это коммерческий проект. Вход платный, правда, действует система социальных скидок.
Показы уже завершаются, но мы успели побывать, даже познакомиться с автором проекта Ярославом Опимахом.
Он приехал со своим «выездным планетарием» или, если угодно «машиной времени» из Вологды. В Коврове этот научно-популярный видеопроект второй раз. Чтобы не утомлять взыскательную ковровскую публику одним и тем же, шоумен развивает направление:
Кресла, конечно, не с регулируемой спинкой. Но тоже удобно смотреть вверх. Оптико-механический эффект — это не 3D. Нет привычных очков, но эффект погружения наличествует.
Фотограф Игорь Селезнёв
Сел в кресло, свет погас и ты, практически, герой «Гравитации» и «Парка Юрского периода» одновременно.
15-минутная презентация, видео-ликбез на тему по вашему личному выбору.
Можно о том, как рождалась Солнечная система, и Млечный путь.
Можно о подводном мире.
Или — про динозавров.
Спецэффекты обеспечивают полное погружение в тему.
Это коммерческий проект. Вход платный, правда, действует система социальных скидок.
Показы уже завершаются, но мы успели побывать, даже познакомиться с автором проекта Ярославом Опимахом.
Он приехал со своим «выездным планетарием» или, если угодно «машиной времени» из Вологды. В Коврове этот научно-популярный видеопроект второй раз. Чтобы не утомлять взыскательную ковровскую публику одним и тем же, шоумен развивает направление:
На этот раз наряду с видеопоказами, предлагаю посетителям испасть свой вес… на различных планетах...
Кресла, конечно, не с регулируемой спинкой. Но тоже удобно смотреть вверх. Оптико-механический эффект — это не 3D. Нет привычных очков, но эффект погружения наличествует.
А вы успели нырнуть в космос?
Фотограф Игорь Селезнёв
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