«Черные топи». Когда бездорожье в кайф

— Атмосфера была очень дружелюбная. Все активно помогали и поддерживали друг друга. Вытаскивали всех — и участники друг друга, и участники с организаторами помогали любопытным зевакам на своих автомобилях, которые на трассе вязли и начинали буксовать.

Нас прокатили по точкам, мы посмотрели, из какой трясины приходилось выбираться ребятам...

Очень крутое месиво было на трассе. Нас даже самих вытаскивали из лужи глубиной больше метра. Я поражалась спокойствию тех, кто был рядом. Как будто это повседневная и стандартная ситуация. А у нас в машине, между прочим, в это время плавали мои кроссовки — сменную обувь приготовила...

До подведения итогов на сцене пели местные коллективы, была дискотека. Все разбились по своим компаниям. Было ощущение, что это какой-то глобальный выезд на природу: шашлыки, палатки. Здесь сложилось ощущение, что все очень хорошо друг с другом знакомы, хотя это не так. Общее увлечение и отдых на природе очень объединяют. Делились впечатлениями, угощали друг друга домашней едой. Полевая кухня ближе к вечеру от местных сотрудников пожарной охраны (греча с тушенкой и горячий чай) казалась просто блюдом экстра-класса, ее ждали просто все.



1 место — Экипаж г.Касимов

2 место — Экипаж г.Ковров

3 место — Экипаж о.Муром

1 место — Экипаж о.Муром

2 место — Экипаж о.Муром

3 место — Экипаж о.Муром

1 место — Экипаж п.Меленки

2 место — Экипаж г.Гороховец

3 место — Экипаж г.Вязники

1 место — Экипаж о.Муром

2 место — Экипаж г.Выкса

3 место — Экипаж п.Меленки

Для тех, для кого бездорожье в кайф!

Соревнования по гонкам по бездорожью начали развиваться во Владимирской области относительно недавно. Количество участников таких состязаний увеличивается с каждым годом, расширяется список классов. Сегодня зрелищные гонки не ограничиваются узким кругом любителей внедорожников. Это еще и зрители, которые проводят выходные вместе с участниками соревнований.Это настоящий спорт. Сейчас любители экстремальной езды по самым сложным участкам дороги не ограничиваются любительскими турнирами, почти в каждом регионе проводятся свои соревнования, а лучшие соревнуются на чемпионате России.Хорошим примером областных соревнований стали этапы открытого турнира по внедорожному автоспорту Владимирской области. Экипажи со всей области продемонстрировали свои водительские данные и техническую оснащенность.На лесную трассу Меленковского района вышли 50 экипажей. В экипаж по правилам соревнований входит водитель и его помощник, но некоторые выходили на старт целой командой по 3-4 человека. Преодолеть бездорожье можно было в четырех категориях.Первая категория — «ТР-0». Это стандартный автомобиль с системой 4x4.Вторая категория «ТР-1». Это также полноприводный автомобиль, но уже подготовленный к бездорожью.Категория «ТР-2». Это автомобиль, который подготовлен к прохождению трассы основательно. Здесь требуется капитальный апгрейд стандартного авто.Категория «ТР-3». Здесь речь идет о специально изготовленном или почти полностью переделанном автомобиле для гонок по бездорожью.Ковров в гонке представлял один экипаж категории «ТР-0». Команда в составе. В гонках принимали участие экипажи из Кольчугино, Меленок, Касимова, Мурома, Гусь-Хрустального, Выксы, Владимира, Вязников, Гороховца, Юрьев-Польского, Павлово, Малышево.Впечатлениями и фото с нами поделилась «гостья» турнира, которая отправилась в Меленковский район в составе группы поддержки ковровчан. Вот, что она рассказала:На трассу моторизованные зрители выезжали, чтобы посмотреть, как «берут точки» участники. Для спасения таких зрителей, по словам Марины, дежурил трактор и несколько «УАЗов»:То, что на протяжении турнира дождь лил как из ведра, по мнению участников, было очень кстати. Говорили: «Погодка не подкачала!».Обильные осадки очень помогли сформировать поистине уникальное бездорожье. Марина Шабанова вспоминает:В день соревнований мелкий дождь абсолютно не ощущался, потеплело.Мероприятие начиналось 16 июня — заезд и разбивка лагеря.На следующий день было самое основное — заезды. А в последний день — уборка и сборы домой.Соревновательная программа началась с девяти утра и длилась до шести вечера. Марина Рассказывает:Всего на мероприятии побывало более 1500 человек.