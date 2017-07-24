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Четыре миллиона для Ульяны. Шанс на жизнь
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В начале июня в Интернете, в том числе в социальных сетях, появилась просьба о помощи Ульяне Шкатовой. Ковровчанка (сейчас жительница Санкт-Петербурга) была фотомоделью, а теперь борется с меланомой.
Фото Ульяны Шкатовой было репостнуто и ретвитнуто почти 100 тысяч раз. Публикации о сборе средств появлялись во многих СМИ, в том числе и на GK.
С этой девушкой GK многое связывает.
Мы знаем её лично, а не по профилю в ВК.
Стало известно, что всего за несколько месяцев на лечение Ульяны собрали 4 миллиона 480 тысяч рублей. До необходимой на годовое лечение суммы не хватает около 30 тысяч.
Ульяна предлагает исполнить рисунок на заказ или купить рюкзак. Все деньги пойдут на лечение больной девушке.
Фото Ульяны Шкатовой было репостнуто и ретвитнуто почти 100 тысяч раз. Публикации о сборе средств появлялись во многих СМИ, в том числе и на GK.
С этой девушкой GK многое связывает.
Мы знаем её лично, а не по профилю в ВК.
Стало известно, что всего за несколько месяцев на лечение Ульяны собрали 4 миллиона 480 тысяч рублей. До необходимой на годовое лечение суммы не хватает около 30 тысяч.
Ульяна предлагает исполнить рисунок на заказ или купить рюкзак. Все деньги пойдут на лечение больной девушке.
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