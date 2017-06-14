Собака задавила хозяина на тракторе! Real story?

случайно

… присылайте больше писем, господа!

Утро в редакции начинается с просмотра новостей. В том числе и просмотр писем читателей. Из огромного количества писем, мы выбрали несколько. Из разряда «самые-самые». Настоящий экшн!Первая новость о том, как собака задавила своего хозяина на тракторе. Это было несколько дней назад в Великобритании. 70-летний фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от сердечного приступа после того, как его сбил трактор. В кабине находилась собака.Инцидент произошел на молочной ферме Дерека. Собака запрыгнула в кабину трактора, (! внимание)запустил двигатель и наехал на хозяина. На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось.Мид часто гулял по ферме в резиновых сапогах и шляпе со своими терьерами и колли.Далее, про стоматолога, который вырвал 22 здоровых зуба. В отношении 40-летнего врача-стоматолога одной из частных клиник в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщина подозревается в том, что ради наживы удалила у своей пациентки 22 здоровых зуба.Дело было так: в 2014 году на прием к подозреваемой пришла 43-летняя местная жительница. Врач, в свою очередь, ввела пациентку в заблуждение относительно объема необходимых стоматологических услуг и удалила ей 22 здоровых зуба. После этого она установила несчастной некачественные мосты. Услуга обошлась женщине в 843 тысячи рублей. Такая «медвежья» услуга была со скидкой.А вот ещё один интересный случай. 12 млн рублей разлетелись по трассе и парализовали движение. Даже видео есть.По трассе разлетелись пятитысячные купюры, парализовали движение на Западном диаметре в Санкт-Петербурге. Водители проезжающих машин останавливались на дороге, чтобы собрать их. Оказывается, деньги выпали из рюкзака 40-летнего мотоциклиста. Выпало 12 млн рублей.Это как «Почта России» в Коврове потеряли на дороге кругленькую сумму. Так же и с мотоциклистом. Ничего удивительно.Как мотоцикл несколько километров проехал без водителя — не из разряда супер крутых историй. Но всё же. Мотоцикл несколько километров ехал по оживленной трассе во Франции без водителя. Выяснилось, что байкер попал в ДТП и упал на дорогу, однако мотоцикл продолжил движение, прежде чем его остановил патруль.Оставшийся без водителя мотоцикл сняли на видео и выложили в сеть. Мотоциклист — фантомас.Должны же быть безумные истории в ленте…