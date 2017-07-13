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Да здравствует дождик! На лето ставим жирный крест?
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Дожди и грозы, день чудесный? Вроде бы, вот оно, лето! Два дня радовала нас погода. Но уже сегодня жителей Коврова предупреждают о сильных порывах ветра и грозе. Ну просто trouble, а не лето.
А может, просто махнуть рукой? Давайте полюбим дождь! Ну нет солнышка, и что? Говорят, влажная погода очень полезна для лёгких, кожи, вообще — омолаживает. Влажность воздуха почти 100%. Да и прогулка под дождём, босиком по траве… для настроения.
Дождь прибивает пыль, пыльцу и тополиный пух. Дышится легче. А ещё успокаивает нервную систему. Стук капель по зонтику, по деревянным перилам, по лужам… Спится лучше под дождём. А какие получаются акварельные фотографии…
Жёлтый уровень опасности, дожди обещают до конца недели. Правда, про следующую неделю синоптики говорят: практически, без осадков. Температура 23 градуса. Это греет душу.
А может, просто махнуть рукой? Давайте полюбим дождь! Ну нет солнышка, и что? Говорят, влажная погода очень полезна для лёгких, кожи, вообще — омолаживает. Влажность воздуха почти 100%. Да и прогулка под дождём, босиком по траве… для настроения.
Дождь прибивает пыль, пыльцу и тополиный пух. Дышится легче. А ещё успокаивает нервную систему. Стук капель по зонтику, по деревянным перилам, по лужам… Спится лучше под дождём. А какие получаются акварельные фотографии…
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