Да здравствует дождик! На лето ставим жирный крест?

Жёлтый уровень опасности, дожди обещают до конца недели. Правда, про следующую неделю синоптики говорят: практически, без осадков. Температура 23 градуса. Это греет душу.

1% из 100, что в Коврове будет лето?

А может, просто махнуть рукой? Давайте полюбим дождь! Ну нет солнышка, и что? Говорят, влажная погода очень полезна для лёгких, кожи, вообще — омолаживает. Влажность воздуха почти 100%. Да и прогулка под дождём, босиком по траве… для настроения.Дождь прибивает пыль, пыльцу и тополиный пух. Дышится легче. А ещё успокаивает нервную систему. Стук капель по зонтику, по деревянным перилам, по лужам… Спится лучше под дождём. А какие получаются акварельные фотографии…