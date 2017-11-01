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Академия на старте! Скоро будет бомба!

Екатерина Кокшарова
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11 ноября в 12:00 в главном корпусе КГТА имени Дегтярёва пройдет День открытых дверей.



Приглашаются учащиеся старших классов школ города Ковров и Ковровского района, а также выпускники средних профессиональных заведений.

Тема дня:

— направления подготовки и специальности высшего и среднего профессионального образования;
— учебная и производственная практика;
— перспективы трудоустройства.

У старшеклассников будет возможность посетить военную кафедру академии, где их познакомят с учебными классами, военной техникой и расскажут о возможности одновременно с высшим образованием получить воинское звание.



Вас ждут по адресу: г. Ковров, ул. Маяковского, 19, телефон приемной комиссии: (49232) 3-23-84.

В гости в академию! 11 ноября в 12:00!


Подготовлено по данным пресс-центра КГТА

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