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Академия на старте! Скоро будет бомба!
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Приглашаются учащиеся старших классов школ города Ковров и Ковровского района, а также выпускники средних профессиональных заведений.
Тема дня:
— направления подготовки и специальности высшего и среднего профессионального образования;
— учебная и производственная практика;
— перспективы трудоустройства.
У старшеклассников будет возможность посетить военную кафедру академии, где их познакомят с учебными классами, военной техникой и расскажут о возможности одновременно с высшим образованием получить воинское звание.
Вас ждут по адресу: г. Ковров, ул. Маяковского, 19, телефон приемной комиссии: (49232) 3-23-84.
В гости в академию! 11 ноября в 12:00!
Подготовлено по данным пресс-центра КГТА
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