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ДР сказочной ведьмы. Замечательный праздник
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Как всегда, к своему дню рождения, Баба Яга подготовила совместно с работниками ДК и актёрами двух любительских театров новое интерактивное представление. В этот раз это была «Сказка о Страхе Запечном».
Традиционные Кащей, Леший и Кикимора сосуществуют в этой сказке с мифологическим Верлиокой и совершенно ни на кого не похожем Страхом Запечным. Противостоит Кащею и его помощнику Верлиоке русский богатырь – Василий-Царевич. Он не только побеждает Кащея, но и спасает свою невесту Василису от ненавистного брака с коварным костлявым старикашкой.
Дети бурно сопереживали добрым героям, а когда на сцене появлялся Кащей – в зале воцарялась звенящая тишина. Зато над незадачливым Верлиокой хохотали все – и ребята, и их мамы и папы. А ещё отгадывали загадки играли и танцевали.
Баба Яга принимала во всём самое непосредственное участие и в конце сказки все дружно поздравили её с днём рождения!
Кстати, у актёра Андрея Хлимоненкова, который уже не один десяток лет с успехом исполняет роль Бабы Яги и которого знает вся малышня нашего города, 4 октября действительно был день рождения. Поэтому все работники ДК Ногина и участники самодеятельности с удовольствием поздравили Андрея и пожелали ему и его замечательному персонажу долгих лет жизни успехов в творчестве.
Фоторяд предоставлен ДК имени Ногина, фотограф Олег Головин
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