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День верности и трезвости. 8 июля алкоголь под запретом
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В день любви, семьи и верности во Владимирской области не будут продавать алкоголь.
Ограничение распространяется и на магазины, и на супермаркеты.
Напомним, закон, запрещающий продажу алкогольной продукции 8 июля был принят депутатами Законодательного собрания Владимирской области в октябре 2014 года. Он также запрещает торговлю спиртными напитками в День знаний.
Запрет распространяется на любой алкоголь, включая напитки с низким градусом, например, пиво. Тем не менее, закон не запрещает продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах.
В общем, отличная новость для приверженцев ЗОЖ и полезная информация для тех, кто всё-таки хочет
выпить поднять бокалы за любовь.
Кстати, 8 июля город Муром станет главной площадкой празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности. Гостей города ожидает насыщенная программа, кульминацией которой станет грандиозный концерт на набережной Оки. Своё участие в концерте подтвердили многие артисты, в том числе и «тот самый» Игорь Николаев.
Ограничение распространяется и на магазины, и на супермаркеты.
Напомним, закон, запрещающий продажу алкогольной продукции 8 июля был принят депутатами Законодательного собрания Владимирской области в октябре 2014 года. Он также запрещает торговлю спиртными напитками в День знаний.
Запрет распространяется на любой алкоголь, включая напитки с низким градусом, например, пиво. Тем не менее, закон не запрещает продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах.
В общем, отличная новость для приверженцев ЗОЖ и полезная информация для тех, кто всё-таки хочет
Кстати, 8 июля город Муром станет главной площадкой празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности. Гостей города ожидает насыщенная программа, кульминацией которой станет грандиозный концерт на набережной Оки. Своё участие в концерте подтвердили многие артисты, в том числе и «тот самый» Игорь Николаев.
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