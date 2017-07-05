День верности и трезвости. 8 июля алкоголь под запретом

выпить

Ограничение распространяется и на магазины, и на супермаркеты.Напомним, закон, запрещающий продажу алкогольной продукции 8 июля был принят депутатами Законодательного собрания Владимирской области в октябре 2014 года. Он также запрещает торговлю спиртными напитками в День знаний.Запрет распространяется на любой алкоголь, включая напитки с низким градусом, например, пиво. Тем не менее, закон не запрещает продажу алкоголя в кафе, барах и ресторанах.В общем, отличная новость для приверженцев ЗОЖ и полезная информация для тех, кто всё-таки хочетподнять бокалы за любовь.