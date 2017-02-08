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Депутат и журналист Евгений Ревенко хочет помочь Кате Сухининой
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В июле прошлого года GK рассказал драматичную историю ковровчанки Екатерины Сухининой. Если точнее, мы использовали нашу площадку, чтобы призвать максимальное число людей откликнуться и помочь Кате в беде. Одним из тех, кто откликнулся, стал известный российский тележурналист Евгений Ревенко.
На прошлой неделе топ-журналист Евгений Ревенко, экс-ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия», стал одним из главных ньюсмейкеров города.
Он приехал в Ковров не для того, чтобы снять репортаж, а в качестве политика.
С октября прошлого года Ревенко — депутат Госдумы, был избран по партийным спискам «Единой России». В нижней палате российского парламента он представляет сразу четыре региона, в том числе и Владимирскую область.
В политику Евгений Ревенко шёл с различными обещаниями, среди которых были и те, что касаются поддержки лиц с ограниченными возможностями. Акцент был сделан на спортсменов-инвалидов. Тема недопуска российских параолимпийцев на международные соревнования тогда была одним из трендов.
Нельзя не отметить, что при содействии тогда ещё кандидата в депутаты Ревенко ковровским пара-спортсменам была оказана реальная помощь – микроавтобус в подарок, чтобы добираться до ФОК «Молодёжный», где, как известно, организована тренировочная база тяжелоатлетов и тренажёрный зал для занятий лиц с ограниченными возможностями.
Тренируют пара-спортсменов знаменитые титулованные пауэрлифтингисты, супруги Инна и Вячеслав Филимоновы. Они много сил и времени посвящают не только занятиям с инвалидами-колясочниками, но и рапространению информации об их успехах и проблемах. Автомобиль от партии действительно был получен, но по ряду формальных причин воспользоваться им пара-спортсмены до сих пор не могут. Эта досадная проволочка стала одним из оснований для встречи спортсменов и победившего на выборах депутата.
Приезд «звёздного» политика не мог не привлечь внимание местной прессы. В числе журналистов, которых депутат Ревенко пригласил на разговор, был и GK. Узнали немало любопытного, задали вопросы.
Повод для первого нашего вопроса дал сам Евгений Ревенко, когда поблагодарил всех жителей города за поддержку «ЕР» на выборах прошлой осенью и подчеркнул, что все партийцы помнят о своих предвыборных обещаниях, готовы их исполнить.
GK: Одним из предвыборных обещаний «ЕР» было строительство в городе многофункционального киноцентра. Чиновники и политики обещали это ковровчанам два года. За это время в городе на радость жителям открылся другой кинотеатр, и это не партийный, а коммерческий проект. Что теперь? «ЕР» больше не считает себя обязанной выполнить данное обещание?
Судя по обтекаемым фразам, которые стали ответом, было очевидно, что об этих обещаниях (давал их однопартиец Ревенко депутат Игорь Игошин) Евгению Васильевичу неизвестно. Поначалу он даже не понял вопроса – мол, видите, обещали кинотеатр, вот он и открылся. Разобравшись в сути, поправился:
И пообещал взять вопрос на контроль, а по поводу выполнения (или невыполнения) партийных обещаний конкретно на территории Коврова предложил спрашивать у своего регионального представителя – Артёма Старостина.
Кстати, официальным представителем и секретарём местного отделения «ЕР» в Коврове является наш мэр Анатолий Зотов. Так что спрашивать с него можно не только как с главы города, но и как с политика.
Евгений Ревенко построил разговор с коллегами-журналистами в форме пересказа встречи с городскими общественниками, чуть ранее, в мэрии. Разумеется, на таких встречах «народ на местах» старается лично донести и озвучить разнообразные проблемные вопросы, которые не удаётся решить с местными властями. Одним из таких вопросов и стала проблема Кати Сухининой.
После автоаварии девушка потеряла возможность двигаться. Катя активно борется за своё восстановление, её поддерживают родители и новые друзья, пара-спортсмены из ФОК «Молодёжный». Но она живёт на верхнем этаже пятиэтажки, лифта нет, и выбраться на улицу, девушка может только, если кто-то из близких несёт её на руках. В чём будет заключаться помощь – в предоставлении приемлемого жилья или просто посредничество при обмене, пока неясно, но вопрос взят депутатом на контроль. А пока – фото с Катей на память.
Вопросы Евгению Ревенко были самые разные. Мы, как интернет-площадка, спросили, какую роль в жизни политика играет интернет, ведёт ли он лично свои аккаунты и какие соцсети предпочитает.
GK: Почему вы, журналист по профессии, отказываетесь от продвижения через социальные сети?
Вне сомнений, за слова надо отвечать. И политиков это касается в первую очередь. Однако, на наш субъективный взгляд, упускать такой канал общения с избирателями как социальные сети, по меньшей мере, непрактично.
Кто знает, возможно этот наш короткий диалог о том, «что нести людям» подтолкнёт депутата Ревенко к тому, чтобы всё-таки завести себе аккаунт? Во всяком случае, селфи он уже делает, лиха беда начало!
Фотограф Игорь Селезнёв
На прошлой неделе топ-журналист Евгений Ревенко, экс-ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия», стал одним из главных ньюсмейкеров города.
Он приехал в Ковров не для того, чтобы снять репортаж, а в качестве политика.
С октября прошлого года Ревенко — депутат Госдумы, был избран по партийным спискам «Единой России». В нижней палате российского парламента он представляет сразу четыре региона, в том числе и Владимирскую область.
В политику Евгений Ревенко шёл с различными обещаниями, среди которых были и те, что касаются поддержки лиц с ограниченными возможностями. Акцент был сделан на спортсменов-инвалидов. Тема недопуска российских параолимпийцев на международные соревнования тогда была одним из трендов.
Нельзя не отметить, что при содействии тогда ещё кандидата в депутаты Ревенко ковровским пара-спортсменам была оказана реальная помощь – микроавтобус в подарок, чтобы добираться до ФОК «Молодёжный», где, как известно, организована тренировочная база тяжелоатлетов и тренажёрный зал для занятий лиц с ограниченными возможностями.
Тренируют пара-спортсменов знаменитые титулованные пауэрлифтингисты, супруги Инна и Вячеслав Филимоновы. Они много сил и времени посвящают не только занятиям с инвалидами-колясочниками, но и рапространению информации об их успехах и проблемах. Автомобиль от партии действительно был получен, но по ряду формальных причин воспользоваться им пара-спортсмены до сих пор не могут. Эта досадная проволочка стала одним из оснований для встречи спортсменов и победившего на выборах депутата.
Приезд «звёздного» политика не мог не привлечь внимание местной прессы. В числе журналистов, которых депутат Ревенко пригласил на разговор, был и GK. Узнали немало любопытного, задали вопросы.
Повод для первого нашего вопроса дал сам Евгений Ревенко, когда поблагодарил всех жителей города за поддержку «ЕР» на выборах прошлой осенью и подчеркнул, что все партийцы помнят о своих предвыборных обещаниях, готовы их исполнить.
GK: Одним из предвыборных обещаний «ЕР» было строительство в городе многофункционального киноцентра. Чиновники и политики обещали это ковровчанам два года. За это время в городе на радость жителям открылся другой кинотеатр, и это не партийный, а коммерческий проект. Что теперь? «ЕР» больше не считает себя обязанной выполнить данное обещание?
Судя по обтекаемым фразам, которые стали ответом, было очевидно, что об этих обещаниях (давал их однопартиец Ревенко депутат Игорь Игошин) Евгению Васильевичу неизвестно. Поначалу он даже не понял вопроса – мол, видите, обещали кинотеатр, вот он и открылся. Разобравшись в сути, поправился:
Данные обещания, конечно же, надо выполнять!
И пообещал взять вопрос на контроль, а по поводу выполнения (или невыполнения) партийных обещаний конкретно на территории Коврова предложил спрашивать у своего регионального представителя – Артёма Старостина.
Кстати, официальным представителем и секретарём местного отделения «ЕР» в Коврове является наш мэр Анатолий Зотов. Так что спрашивать с него можно не только как с главы города, но и как с политика.
Евгений Ревенко построил разговор с коллегами-журналистами в форме пересказа встречи с городскими общественниками, чуть ранее, в мэрии. Разумеется, на таких встречах «народ на местах» старается лично донести и озвучить разнообразные проблемные вопросы, которые не удаётся решить с местными властями. Одним из таких вопросов и стала проблема Кати Сухининой.
После автоаварии девушка потеряла возможность двигаться. Катя активно борется за своё восстановление, её поддерживают родители и новые друзья, пара-спортсмены из ФОК «Молодёжный». Но она живёт на верхнем этаже пятиэтажки, лифта нет, и выбраться на улицу, девушка может только, если кто-то из близких несёт её на руках. В чём будет заключаться помощь – в предоставлении приемлемого жилья или просто посредничество при обмене, пока неясно, но вопрос взят депутатом на контроль. А пока – фото с Катей на память.
Вопросы Евгению Ревенко были самые разные. Мы, как интернет-площадка, спросили, какую роль в жизни политика играет интернет, ведёт ли он лично свои аккаунты и какие соцсети предпочитает.
Интернет – очень важная сфера. Просмотр новостей – ежедневно. Можно сказать, что все новости и информацию получаю именно из интернета. Что касается того, как я сам представлен в Сети, то это официальная страница на сайте ГД РФ. Я не веду твиттера и инстаграма. Так что, если вы увидите аккаунт с моими именем и фамилией, знайте – это фейк.
GK: Почему вы, журналист по профессии, отказываетесь от продвижения через социальные сети?
Наверное, всё дело в моём консерватизме… Сейчас, знаю, многие политики ведут свои аккаунты, выкладывают фото и видео. Но, по-моему, в России ещё не сформировалась культура интернет-общения. Пока многие коллеги не чётко осознают, что они несут людям. Можно даже сказать, не осознают, что они вообще несут. А ведь за каждое слово надо быть ответственным…
Вне сомнений, за слова надо отвечать. И политиков это касается в первую очередь. Однако, на наш субъективный взгляд, упускать такой канал общения с избирателями как социальные сети, по меньшей мере, непрактично.
Кто знает, возможно этот наш короткий диалог о том, «что нести людям» подтолкнёт депутата Ревенко к тому, чтобы всё-таки завести себе аккаунт? Во всяком случае, селфи он уже делает, лиха беда начало!
Фотограф Игорь Селезнёв
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