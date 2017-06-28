Детки в телесетке. Новости в формате «БОРОДАТЫЙ ЁЖ»!

Детская студия «Бородатый Ёж» базируется на площадке ДК им. Ленина. Там Кристине Малашенко удалось сформировать замечательную творческую и, одновременно, по-домашнему уютную атмосферу.На протяжении всего учебного года в студии проходят регулярные занятия с детьми, которые выказали желание и способности готовить себя к работе журналиста. А в дни летних каникул «Бородатый Ёж» принимает в гости детей с городских площадок.Это ребята помладше — возраст от 8 до 13 лет. Для них занятия в студии — это не учёба, а скорее, знакомство с необычной профессией. Об этом мы узнали от Кристины накануне мастер-класса.Именно поэтому заморачиваться сложными заданиями и готовить объёмную и наукообразную информацию не стали. Мы шли просто играть с детьми.Но уже с первых минут разговора ребята приятно удивили заинтересованностью и осведомлённостью. Было очевидно, что уроки, которые преподала детям Кристина, не прошли даром.Например, дети отлично знали, что такое «журналистский стенд-ап» и «принцип пирамиды». Расшифровка этих терминов необходима скорее для вас, читатели, а дети и без наших объяснений в курсе дела.Стенд-ап — это краткая речь журналиста перед камерой, которая предшествует видеосюжету. А «пирамида» — это принцип построения новости, согласно которому вначале необходимо кратко сообщить, где, когда и что происходит или произошло. Краткое приветствие перед камерой и краткое изложение — это стало темой нашего совместного занятия.Но вначале мы с ребятами составили выпуск новостей. Что были за новости? Их предложили юные журналисты.Надо признаться, что когда готовились к встрече с детьми, были опасения, что ребята начнут стесняться, растеряются и не смогут подыскать информационные поводы. Даже, на всякий случай, заготовили свой «комплект новостей». Но наши заготовки не понадобились!Новостей — хоть отбавляй! У соседей родился первенец! Родители вернулись с крымского курорта! Наконец-то завершено строительство дачи! А ещё — наступило лето, и ковровчане сменили тёплые кофты на лёгкую одежду.Итак, контент в наличии. Осталось сформировать рейтинг. Какая новость будет в топе? «Лето!» — дружным хором ответили дети. И с этим нельзя не согласиться.Дальше была движуха. Дети по очереди зачитывали перед камерой свои новости. Видео мы не снимали, роль оператора выполнял фотограф. Но даже перед небольшим (по сравнению с профессиональной видеокамерой) фотоаппаратом, дети чуть-чуть оробели. Но только чуть-чуть!Очень быстро совладав с собой, «ёжики» продемонстрировали самый, что ни на есть, боевой дух.В итоге новости отчитали, как отстреляли. «Давайте ещё одно задание!» — потребовали дети. Ничего себе! Мы-то думали, что основательно застрянем уже на стадии формирования контента. А тут, буквально за полчаса со всеми заданиями справились.Пришлось включать креатив.— А знаете ли вы, дорогие дети, что порой журналистам приходится работать перед камерой в самых невероятных условиях? Смогли бы вы проговорить на камеру всё те же новости, но… стоя на табурете на одной ножке?..Оказалось — легко!Более того, просто взобраться на табуретку-пуф, «ёжикам» показалось слишком просто. А вот начать телевещание с вершины пирамиды из пуфиков — это задача в самый раз.Наш МК подходил к концу. Подвели итоги встречи, ещё раз проговорили и определения и термины, прорепетировали, как правильно держаться перед камерой. Но в глазах детей стояло: «Задайте нам ещё задание...». Но мы решили, что теоретических задачек решено достаточно. Пора приступать к практике.И такой практикой для участников студии «Бородатый Ёж» по нашему предложению станет проект «МИНИМИСС-PS», который стартует на GK уже через две недели. Детское телевидение станет нашим «информационным спонсором», а слушатели курсов— собственными корреспондентами, аккредитованными на реалити-шоу.Ждём ярких репортажей! До встречи на «МИНИМИСС-PS»!