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Сезон открыт! Детям мороженое, даме — тоже…?

ValyaVilova
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Сезон мороженого открыт! Скоро, во всех уголках Коврова будут те, кто с удовольствием уплетает это холодное лакомство. Продавцы рады, производители вовсю стараются придумать новые способы «заманихи», экспериментируя со вкусами и размерами. В жару даже врач-диетолог навряд ли откажется от кусочка...



Провокатор хронических болезней?

Или источник эндорфинов — гормонов удовольствия?

И ведь даже психологи уверяют, хотя бы одно мороженое в день стабилизирует душевное состояние, снимает стресс!

Правда, отоларингологи рекомендуют есть эскимо слегка подтаявшим и маленькими кусочками. Говорят, для профилактики…



Между прочим, на многих мороженое действует как обезболивающее. Более того, врачи сами прописывают это лекарство.

Фруктовый лёд или пломбир? А может быть шоколадное? Тут как говорится, на вкус и цвет.



Если пломбир стали выпускать ещё 80 лет назад. Правда, довольно калорийное лакомство. Диетологи рекомендуют — не больше одной порции в день!

Зимой спроса на молочный продукт нет, а вот летом… спокойно пройти мимо холодильника с мороженым, ну просто невозможно. Крем-брюле или пломбир с шоколадной крошкой. А если ещё всё это дело усыпать фруктами и полить вкусным сиропом… Уже хочется?



Отдельный вопрос: как донести десерт до дома, скажем в жару. Физики-экспериментаторы рекомендуют положить мороженое в два пакета, между которыми должна быть воздушная прослойка. Так, якобы холод будет меньше уходить. Можно ещё проложить между пакетами фольгу. Есть и третий вариант: завернуть в полотенце. Только вот довольно странно, если вы придёте в магазин с полотенцем…



Впрочем, термос с льдом ещё никто не отменял. Говорят, тоже действует. В порядке эксперимента, совсем скоро мы попробуем все способы «донести мороженое до домаофиса». Выберем лучшее. Да, и обзор цен на аппетитные охладительные продукты в стаканчике (! и не только) — не за горами!

… оставайтесь с GK! И с любимым мороженым!

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