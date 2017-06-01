Сезон открыт! Детям мороженое, даме — тоже…?

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… оставайтесь с GK! И с любимым мороженым!

Провокатор хронических болезней?Или источник эндорфинов — гормонов удовольствия?И ведь даже психологи уверяют, хотя бы одно мороженое в день стабилизирует душевное состояние, снимает стресс!Правда, отоларингологи рекомендуют есть эскимо слегка подтаявшим и маленькими кусочками. Говорят, для профилактики…Между прочим, на многих мороженое действует как обезболивающее. Более того, врачи сами прописывают это лекарство.Фруктовый лёд или пломбир? А может быть шоколадное? Тут как говорится, на вкус и цвет.Если пломбир стали выпускать ещё 80 лет назад. Правда, довольно калорийное лакомство. Диетологи рекомендуют — не больше одной порции в день!Зимой спроса на молочный продукт нет, а вот летом… спокойно пройти мимо холодильника с мороженым, ну просто невозможно. Крем-брюле или пломбир с шоколадной крошкой. А если ещё всё это дело усыпать фруктами и полить вкусным сиропом… Уже хочется?Отдельный вопрос: как донести десерт до дома, скажем в жару. Физики-экспериментаторы рекомендуют положить мороженое в два пакета, между которыми должна быть воздушная прослойка. Так, якобы холод будет меньше уходить. Можно ещё проложить между пакетами фольгу. Есть и третий вариант: завернуть в полотенце. Только вот довольно странно, если вы придёте в магазин с полотенцем…Впрочем, термос с льдом ещё никто не отменял. Говорят, тоже действует. В порядке эксперимента, совсем скоро мы попробуем все способы «донести мороженое до дома». Выберем лучшее. Да, и обзор цен на аппетитные охладительные продукты в стаканчике (! и не только) — не за горами!