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Девочка расплакалась из-за обмана подписчиков
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Школьница подготовилась: купила много конфет и приготовила загадки для своих поклонников. Полчаса провела в парке, ожидая, что хоть кто-нибудь придёт. Но никого не было. Девочка вернулась домой, сняла влог и не смогла сдержать слез.
Более 500 тысяч просмотров. Более тысячи комментарий от людей из разных стран мира, собирающихся приехать на следующую фан-встречу Алины. Многие стали поддерживать, в том числе Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Like Shock, Banana Kris и другие.
Не обошлось и без противников. Как обычно в своём репертуаре. Даня Комков в своём Twitter начал активно выступать против всех, кто пытается помочь расстроенной девочке.
Более полумиллиона просмотров за такой короткий срок. Уже завтра такой успех позволит юной блогерше войти в топ-30 самых подписываемых каналов в мире (за сутки).
До этого Алина записала видео, в котором показала, как прошли сборы на ту самую долгожданную фан-встречу.
После урока по английскому языку, она прямиком собиралась на встречу. Но никто не пришёл.
Тогда девочка слезливо просила всех своих фолловеров никогда больше не обманывать её. И есть догадки, что готовится снова
Хотя…
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