Для полёта в космос ракета не нужна. Яркие каникулы GK

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С открытием нового гипермаркета в Коврове заметно прибавилось мест для досуга!Мы мимо новинок пройти не смогли и решили протестировать «Ярко парк»!Это интересное место находится на втором этаже «Ковров-Молл».Пока это единственная работающая секция справа от входа.Всех посетителей просят надеть бахилы и пройти к стойке администратора. Там доброжелательные девушки выдали нам на заполнение договора.Все серьезно! Три страницы договора и техники безопасности. Прямо как на режимный объект заходим!Из-за большого ажиотажа подняться на батуты мы смогли только по предварительной записи через час после того, как оказались внутри «Ярко парка».За это время мы успели хорошо осмотреться.Внизу находится детский городок где дети могут играть абсолютно бесплатно.Батутная площадка на помосте. При входе гости могут раздеться и повесить одежду на вешалки, а обувь разместить на полках. Для ценных вещей есть закрывающиеся на ключ ящики.30 минут на батутной площадке для взрослых стоят 300 рублей. Да, ограничений нет, прыгать могут и взрослые, и дети.Из взрослых в это время на площадке были только мы, чуть позже подошел мотоболист— Даже не удивлен вас здесь увидеть!- улыбнулся спортсмен.Ещё бы, где движуха, там и GK!Перед тем как приступить к «упражнениям» инструктор проводит разминку. А как же! Знаете, какие там физические нагрузки! Мы поначалу не поверили, но потом… Попробуйте сами и всё поймёте.Инструктор объясняет, как держать ноги и работать руками. Потом предлагает выполнить простейшее упражнение и показывает мастер-класс.Мы даже растерялись! Вот так прыгать обычному человеку с первого раза возможно? Да нет, тут надо годами учиться.— Вовсе нет!- говорит инструктор. И тут же демонстрирует невероятный трюк.А мы что? Тоже хотим! Страшно, конечно, но в конце-то концов, зря что ли пришли?! Вначале робко, а потоооом… Не поверите, дело до сальто дошло!А ещё это безумно весело! Просто от души смеялись! Вот она, настоящая эмоциональная разгрузка! Говорят, во время прыжков на батуте вырабатывается гормон радости! Вжууууух! Да пребудет с нами радость!Кажется, мы всех своим позитивом заразили! Смеялись и инструктора и гости! Быстро пролетели 30 минут!Счастливые, уставшие, спустились с помоста с большим запасом положительных эмоций! Пойдем еще! Здесь обещают очень много разнообразных развлечений. Но об этом, пожалуй, расскажем отдельно. После тест-драйва.