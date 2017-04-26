Внимание! Гадюки атакуют! Как спастись?

уж обыкновенный (Natrix natrix), не ядовитый

гадюка обыкновенная (Vipera berus), ядовитая

Важно вовремя оказать помощь.

По информации МЧС на территории Владимирской области живёт два вида змей:Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов.Гадюка обыкновенная — это относительно небольшая змея, чья длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см. Окраска чрезвычайно изменчива — основной фон может быть серый, желтовато-коричневый, бурый или красноватый с медным оттенком. У большинства особей на спине вдоль хребта развит контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое, серовато-коричневое или чёрное, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окрашен в жёлтый, оранжевый или красный цвет.Чаще всего гадюки кусают случайно, если на змею наступить. Вторая наиболее частая ситуация – укус в руку при попытке поймать змею.– Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!– Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. При укусе в ногу прибинтуйте её к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте её в согнутом положении.– Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.– Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность провоцирует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода.– Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.– Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды (от кофе как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма.– Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.1. Разрез места укуса и отсасывание яда.2. Наложение жгута.3. Прижигать место укуса.1. В лесу необходимо носить высокие сапоги и плотные брюки.2. Передвигайтесь с палкой, прутом раздвигая траву пред собой, создавая больше шума.3. Не ставьте палатки в высокой траве, вблизи коряг, валунов.4. Не оставляйте палатки открытыми. Прежде чем влезть в спальный мешок, проверьте, нет ли там змеи.