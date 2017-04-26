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Внимание! Гадюки атакуют! Как спастись?
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Теплеет. Уже скоро девушки переоденутся в платья и миниюбки. Откроется сезон… змей.
По информации МЧС на территории Владимирской области живёт два вида змей:
Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов.
Гадюка обыкновенная — это относительно небольшая змея, чья длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см. Окраска чрезвычайно изменчива — основной фон может быть серый, желтовато-коричневый, бурый или красноватый с медным оттенком. У большинства особей на спине вдоль хребта развит контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое, серовато-коричневое или чёрное, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окрашен в жёлтый, оранжевый или красный цвет.
Чаще всего гадюки кусают случайно, если на змею наступить. Вторая наиболее частая ситуация – укус в руку при попытке поймать змею.
Первая помощь при укусе змеи:
– Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
– Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. При укусе в ногу прибинтуйте её к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте её в согнутом положении.
– Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
– Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность провоцирует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода.
– Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.
– Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды (от кофе как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма.
– Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
Противопоказано:
1. Разрез места укуса и отсасывание яда.
2. Наложение жгута.
3. Прижигать место укуса.
Как уберечь себя от укуса змей?
1. В лесу необходимо носить высокие сапоги и плотные брюки.
2. Передвигайтесь с палкой, прутом раздвигая траву пред собой, создавая больше шума.
3. Не ставьте палатки в высокой траве, вблизи коряг, валунов.
4. Не оставляйте палатки открытыми. Прежде чем влезть в спальный мешок, проверьте, нет ли там змеи.
По информации МЧС на территории Владимирской области живёт два вида змей:
- уж обыкновенный (Natrix natrix), не ядовитый
- гадюка обыкновенная (Vipera berus), ядовитая
Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей «жёлтыми ушами» — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. В редких случаях отметины могут быть слабо выражены или отсутствовать. Уж неагрессивен. При виде человека он спасается бегством. Пойманный уж сначала активно защищается: шипит и выбрасывает голову вперёд, что устрашающе действует на многих врагов.
Гадюка обыкновенная — это относительно небольшая змея, чья длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см. Окраска чрезвычайно изменчива — основной фон может быть серый, желтовато-коричневый, бурый или красноватый с медным оттенком. У большинства особей на спине вдоль хребта развит контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое, серовато-коричневое или чёрное, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окрашен в жёлтый, оранжевый или красный цвет.
Чаще всего гадюки кусают случайно, если на змею наступить. Вторая наиболее частая ситуация – укус в руку при попытке поймать змею.
Первая помощь при укусе змеи:
– Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
– Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. При укусе в ногу прибинтуйте её к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте её в согнутом положении.
– Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
– Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность провоцирует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода.
– Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.
– Давайте пострадавшему больше пить чая, бульона, воды (от кофе как возбуждающего лучше отказаться). Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма.
– Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.
Противопоказано:
1. Разрез места укуса и отсасывание яда.
2. Наложение жгута.
3. Прижигать место укуса.
Как уберечь себя от укуса змей?
1. В лесу необходимо носить высокие сапоги и плотные брюки.
2. Передвигайтесь с палкой, прутом раздвигая траву пред собой, создавая больше шума.
3. Не ставьте палатки в высокой траве, вблизи коряг, валунов.
4. Не оставляйте палатки открытыми. Прежде чем влезть в спальный мешок, проверьте, нет ли там змеи.
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