Домашний музей. Раритетные сокровища ковровчан

Ковровчане продают раритетные книги. Причём, по весьма достойной цене. Так, за девять тысяч рублей вы можете приобрести «Историю Великой Отечественной войны» в шести томах.Как пишет продавец Татьяна, «шеститомный труд „История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 — 1945“ разработан коллективом сотрудников Отдела истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС». Всё содержание приводить не будем. Но, например, том №1 называется «Подготовка и развязывание войны империалистическими державами».Есть настоящий, дореволюционный, раритет.Это «Жития святых». Книга выпущена аж в январе 1909 года! — Состояние отличное, — заверяет продавец Нина. Цена церковной антикварной книги 2 700 рублей.Есть издание 1910 года. «Мать и дитя». Автор — В. Н. Жук. Четыре тысячи рублей и оно ваше.«В наличии» и детская энциклопедия в 12 томах. Издание 1964-1968 годов. «В отличном состоянии». Цена вопроса — восемь тысяч рублей.Книги книгами, а без машины никуда. Только вчера на сайте появилось объявление о продаже ГАЗ 21 Волга, 1968 выпуска. Цена — 300 тысяч рублей. Пробег — 330000 км, всего два владельца по ПТС. 49-летняя ласточка в отличном состоянии:— Железо всё новое (оригинал), ржавчина отсутствует, — пишет продавец Валерий. — имеются все запчасти в оригинале: от прокладок и винтиков до железа и мостов. Все запчасти новые в смазке с 70-х годов.Вернемся к предметам антиквариата.Есть вот такие часы.— Часы антикварные состояние хорошее, 1970 годов, — сообщает продавец. — Все видно по фото. На одних не хватает ключа завода. И на обоих ключа подвода стрелок.Продают за 1 300 рублей.И такие. Карманные:«Часы швейцарские антикварные карманные Cylindre 10 rubis, серебро, требуется ремонт пружины». Цена — 20 000 рублей.Раритетных украшений, ювелирных изделий и картин мы не нашли.Зато есть мебель. Например, буфет 60х годов. Цена — 7 000 рублей. — Нужно лишь немного привести в порядок, — пишет продавец под ником «доктор».И завершает наш экскурс объявление под названием «Старинные предметы быта». Цитируем текст продавца:«Старинные предметы деревенского быта для интерьера загородного дома или просто любителей старины. Ухваты, чугуны, коромысла, лампы керосиновые, столярный инструмент, утюги, разнообразные бутылки и др. Цена от 200 до 500 руб. за предмет.Подковы — 150 руб.за шт., бочки деревянные-500 руб.шт., ухваты-200 руб.шт., серп-150 руб., чугунки от 200 до 400 руб.(в зависимости от размера). Тема пополняемая. Небольшие стеклянные бутыльки — 30 руб. шт.».Вот такие находки. Не так уж и много. Это не говорит о том, что у ковровчан мало памятных и раритетных вещей. Многие хранят «свои сокровища» и не собираются их продавать.Кстати, в разделе «Книги» мы обнаружили кое-что интересное, выходящее за границы темы обзора: на «Авито» есть весьма любопытные издания, которые вы вряд ли сможете приобрести в магазине. Например, «Дегтярёвцы на службе Отечеству» — юбилейная книга с фотографиями почти всех работающих в 2015 году заводчан. Причём есть два объявления: в первом — цена 2 000, во втором — 1 500 рублей.Есть и книга «Царёв. Легенда мотобола». Она выпущена к 60-тилетию заслуженного мастера спорта международного класса Царёва Александра Ивановича. Цена — 500 рублей за экземпляр, возможна доставка почтой.