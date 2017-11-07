Обо всём
Доноры Коврова! Готовы сдать кровь?
0 386
Время работы станции: с 8:30 до 12:00. Число мест ограничено. Подробная информация и запись — в группе День донора в КГТА им. В.А. Дегтярева.
Записаться мало. Нужно предварительно ознакомиться с памяткой.
За несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать определенную диету: отказаться от жирной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц. Не принимать лекарства и алкоголь.
Далее — сдача анализов. Врачи определят группу крови, уровень гемоглобина и наличие антител. Если по всем параметрам волонтер годен, то допускается до сдачи крови.
0 комментариев