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Доноры Коврова! Готовы сдать кровь?

Екатерина Кокшарова
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14 декабря в Ковров вновь приедет мобильная лаборатория Национального центра социальной помощи. Как обычно — на территорию КГТА. Кто ещё не успел записаться?



Время работы станции: с 8:30 до 12:00. Число мест ограничено. Подробная информация и запись — в группе День донора в КГТА им. В.А. Дегтярева.

Записаться мало. Нужно предварительно ознакомиться с памяткой.

За несколько дней до сдачи крови необходимо соблюдать определенную диету: отказаться от жирной, острой и копченой пищи, молочных продуктов и яиц. Не принимать лекарства и алкоголь.



Далее — сдача анализов. Врачи определят группу крови, уровень гемоглобина и наличие антител. Если по всем параметрам волонтер годен, то допускается до сдачи крови.

«Донорство – это тихий подвиг во имя других»©

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