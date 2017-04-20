Дорога на Погост. Неутешительные перспективы

Надолго ли?

Напомним, эпопея с этим дорожным полотном продолжалась на протяжении двух мэров! Сначала долго спорили: рационально ли затратить столько денежных средств на дорогу, ведущую в деревню. После принятия решения, пошла работа по утверждению проекта. В конечном счёте, дорога в деревню оборудована двумя(!) тротуарами и фонарями освещения на протяжении всего пути.Этот грандиозный проект был утверждён потому, что в Погосте была запланирована многоквартирная застройка. Что, на мой взгляд, очень даже правильно. Город должен расти вширь, а не точечно! Но для этого необходима инфраструктура, которой никто заниматься, видимо, не планирует. Но это уже совсем другая трагическая история.Итак, на дорогу в Погост в итоге было потрачено 63,3 млн. рублей. Это при условии, что в 2015 году на все городские дороги выделено 188 млн. рублей. В общем, Погост «сожрал» треть дорожного бюджета…В этом году, как это заметили многие, насыпь поползла. А вместе с ней асфальт. Пока смыло только чуть-чуть, но тенденция нерадостная. То ли армированную сетку не так уложили, то ли ещё что-то. Как долго простоит эта новая красивая дорога, где трафик, в принципе, минимален – не известно. Остаётся только скрестить пальцы. Хотя, читаешь те самые отчёты двухгодичной давности и поражаешься: как так? «Работы выполняет камешковский филиал ГУП ДСУ№3. Нарушений технологии при производстве работ не выявлено».Хотя, надо признать, тротуар дороги — хорошая трасса для пробежек и велопрогулок. Вопрос один:Фоторяд: Вячеслав Жуков, архив GK