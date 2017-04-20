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Дорога на Погост. Неутешительные перспективы
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Когда впервые прокатился по новой дороге на Погост, восторгу не было предела. Сияющие оцинкованные отбойники, фонари на всём протяжении дороги, гладкий ровный асфальт. Но если дорожники не примут меры, то жить этой красоте осталось недолго.
Напомним, эпопея с этим дорожным полотном продолжалась на протяжении двух мэров! Сначала долго спорили: рационально ли затратить столько денежных средств на дорогу, ведущую в деревню. После принятия решения, пошла работа по утверждению проекта. В конечном счёте, дорога в деревню оборудована двумя(!) тротуарами и фонарями освещения на протяжении всего пути.
Этот грандиозный проект был утверждён потому, что в Погосте была запланирована многоквартирная застройка. Что, на мой взгляд, очень даже правильно. Город должен расти вширь, а не точечно! Но для этого необходима инфраструктура, которой никто заниматься, видимо, не планирует. Но это уже совсем другая трагическая история.
Итак, на дорогу в Погост в итоге было потрачено 63,3 млн. рублей. Это при условии, что в 2015 году на все городские дороги выделено 188 млн. рублей. В общем, Погост «сожрал» треть дорожного бюджета…
В этом году, как это заметили многие, насыпь поползла. А вместе с ней асфальт. Пока смыло только чуть-чуть, но тенденция нерадостная. То ли армированную сетку не так уложили, то ли ещё что-то. Как долго простоит эта новая красивая дорога, где трафик, в принципе, минимален – не известно. Остаётся только скрестить пальцы. Хотя, читаешь те самые отчёты двухгодичной давности и поражаешься: как так? «Работы выполняет камешковский филиал ГУП ДСУ№3. Нарушений технологии при производстве работ не выявлено».
Хотя, надо признать, тротуар дороги — хорошая трасса для пробежек и велопрогулок. Вопрос один:
Фоторяд: Вячеслав Жуков, архив GK
Напомним, эпопея с этим дорожным полотном продолжалась на протяжении двух мэров! Сначала долго спорили: рационально ли затратить столько денежных средств на дорогу, ведущую в деревню. После принятия решения, пошла работа по утверждению проекта. В конечном счёте, дорога в деревню оборудована двумя(!) тротуарами и фонарями освещения на протяжении всего пути.
Этот грандиозный проект был утверждён потому, что в Погосте была запланирована многоквартирная застройка. Что, на мой взгляд, очень даже правильно. Город должен расти вширь, а не точечно! Но для этого необходима инфраструктура, которой никто заниматься, видимо, не планирует. Но это уже совсем другая трагическая история.
Итак, на дорогу в Погост в итоге было потрачено 63,3 млн. рублей. Это при условии, что в 2015 году на все городские дороги выделено 188 млн. рублей. В общем, Погост «сожрал» треть дорожного бюджета…
В этом году, как это заметили многие, насыпь поползла. А вместе с ней асфальт. Пока смыло только чуть-чуть, но тенденция нерадостная. То ли армированную сетку не так уложили, то ли ещё что-то. Как долго простоит эта новая красивая дорога, где трафик, в принципе, минимален – не известно. Остаётся только скрестить пальцы. Хотя, читаешь те самые отчёты двухгодичной давности и поражаешься: как так? «Работы выполняет камешковский филиал ГУП ДСУ№3. Нарушений технологии при производстве работ не выявлено».
Хотя, надо признать, тротуар дороги — хорошая трасса для пробежек и велопрогулок. Вопрос один:
Надолго ли?
Фоторяд: Вячеслав Жуков, архив GK
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