Обо всём
Ковров на НТВ. Кто убил наши дороги?
1 1398
Пока представители владимирских изданий любовались новым асфальтом, телеканал НТВ сообщил, что Ковров оказался буквально на краю рейтинга качества дорог городов России.
По сообщению федерального канала, который ссылается Интерфакс), на последнем месте — Махачкала, также, цитируем, «на последних местах рейтинга оказались Волгоград, Владивосток, Орёл, Кондопога, Шадринск, Нальчик, Ковров, Тверь и Орск». В Тюмени — самые качественные.
Тем временем пресс-тур был в самом разгаре. Замдиректор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области, представители нашей мэрии и руководители дорожно-строительных компаний рассказали гостям с диктофонами о дорожно-ремонтных работах, проведённых в Коврове в 2016–2017 годах.
Коврова в нашумевшем сегодня на всю страну рейтинге на самом деле… нет!
Этот факт конечно не отменяет проблемы и бездорожья, но всё-таки радует. Но особенно позитивно то, что наш город всё-таки не оказался в комичной ситуации, которая вырисовывалась в начале текста. Что касается сообщения федералов, нас скорее всего перепутали с городом с похожим названием.
В общем, журналистам «из области» показали въезд в Ковров со стороны Камешково, улицу Дегтярёва, улицу Белинского и привокзальную площадь. Представители средств массовой информации лично оценили качество ремонта ряда объектов, работы на которых к настоящему времени завершён.
1 комментарий
это о тех двоих всеми вами презираемых. Оказывается, большую пользу городу приносят