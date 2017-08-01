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То чувство, когда делают дорогу в Коврове
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То, что весной, летом и осенью принято заниматься асфальтировкой – это дело обычное. Худо ли, бедно ли, по городу ямы-дыры латают. Да, не так истово, как в прошлом году, но что-то делают.
Но ремонт на Дегтярёва особенный. Там взялись не за проезжую часть, а за тротуар и бордюр!
Всякий, кому хоть раз доводилось пешком пройтись по этой улице, подтвердит: это издевательство. Если на стороне, где расположен дом-музей оружейника Дегтярёва ещё как-то что-то где-то, то пешеходная зона на противоположной стороне – это просто квест.
Выпирающие из-под растрескавшихся обломков асфальта корни деревьев, какие-то булыжники, в общем – чёрт ногу сломит, не то, что нормальный человек.
И уж, конечно, улицу не красило отсутствие нормальных бордюров. Как раскрошившиеся гнилые зубы скалились обломки того, что некогда было установлено, чтобы отделять проезжую часть улицы от пешеходки.
И вот, мэрия бросила клич: «Все на ремонт!». Ну, не то. Чтобы все, просто объявили конкурс на право выполнить ремонт и получить за это деньги. Стоимость работ – 33 миллиона. Из городской казны, обратите внимание – всего 1,6 млн. рублей, остальное выделяет область.
GK всегда говорили, что с нашими местными возможностями, без подкрепления из области и федерального центра, ничего масштабного не замутишь.
В конкурсе победила фирма «ДорТех».
Ремонт асфальтового покрытия от пересечения с улицы Октябрьской до дома №35 и от пересечения с улицы Фёдорова до пересечения с улицы Белинского, включая съезды, тротуары и остановки. Так сказано в условии контракта.
Разумеется, грандиозные работы не могли не пробудить в нас интерес. Мы отправились на место
Так вышло, что наш приезд совпал со священным временем обеденного перерыва.
Не думайте, что так происходит всегда! Это просто короткая передышка в битве за красоту!
Выдержав паузу приличия, всё же решилисьо потревожить изнурённых непосильным трудом. Как дела? Как подвижки?..
Вы бы ещё ночью приехали! Ну, обед же у людей!..
Это мастер по имени Дмитрий. Отчитав нас по заслугам, он всё-таки согласился дать некоторые пояснения.
Будет тротуар. Сейчас идёт установка бортовых камней. Работает фрезеровочный комбайн. Потом пройдут два трактора с навесными щётками. А далее, бригада рабочих убирает с помощью экскаватора старый бордюр. Так что работа не просто кипит. Бурлит!..
О-о-о, эта магия терминов! Нам уже «фрезеровочного комбайна» хватило, но «навесными щётками» просто окончательно вынесли мозг! Мы в восхищении!
Надо подчеркнуть, что это капитальный ремонт. И пройдёт он в два блока. Первый – ремонт от «кругового движения» на площади пересечения с улицей Свердлова. Второй блок – от пересечения с улицей Фёдорова до перекрёстка с улицей Белинского.
Поговаривают, что в результате работ не только дорога и тротуары станут более ровными, но будет мелиорирована знаменитая лужа напротив Первомайского рынка! Это уже тектонический сдвиг какой-то!..
И, накоенц, самое главное. Дедлайн завершения работ установлен как 2 сентября. Кстати, исторически – именно этот день является официальным днём основания Коврова. В общем, готовят подарочек на Днюху!
P.S. Вниманию автомобилистов. В связи с вышеперечисленными работами с 19 июля по 8 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Фёдорова на участке от улицы Челюскинцев до улицы Дегтярёва на время проведения работ по ремонту электросетей. Время ограничения с 9.00 до 16.00. Просьба водителям выбирать для проезда дублирующие улицы.
Фотограф Игорь Селезнёв
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