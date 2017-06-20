Аква-квест от GK. Дойти и не промокнуть!

доплываете

Да, у нас плохие дороги…



Но какое у нас отличное бездорожье! ©

Город захлёбывается. Редкие солнечные дни не спасают. Разве это можно просушить?!В Коврове уже появились лужи, которые серьёзно мешают передвижению пешеходов и автомобилистов. На этом летние дожди, к сожалению, не заканчиваются, а один из микрорайонов города вовсе стал непроходимым.Тротуар по улице Дегтярева после продолжительных дождей превращается в болото. Не испачкать обувь здесь невозможно, придется перепрыгивать через лужи, а в некоторых местах скопление воды и вовсе не удастся обойти, не выходя на проезжую часть.Разбитая дорога по улице Малеева заставляет автомобилистов заметно снижать скорость, кроме того по этой улице ходит общественный транспорт. Глубина ям скрывается под водой, при измерении оказалось, что все эти ямы-лужи в глубину около пяти сантиметров.Самым затопленным микрорайоном города можно по праву считать малеевку. Сюда стекают дождевые воды со всего города. В дождь жителям этого района не позавидуешь, у некоторых домов образуется, без преувеличения, водопад.Затапливаются подходы к остановкам общественного транспорта и тротуары.Глубина луж здесь доходит до девяти сантиметров, возможности померить в самом центре лужи у нас не было, а потому советую не пытаться заходить в неё даже в резиновых сапогах.Хуже всех здесь дела обстоят на дороге, которая идет от улицы Волго-Донская к школе №17. Полностью разбитая и заводненная дорога не оставляет шансов автомобилистам комфортно добраться до своих домов. Есть и объезд, но к некоторым домам не попасть и по нему, жители этого района предусмотрительно отгородились от потока объезжающих шлагбаумами и заграждениями.Непроходимым препятствием лужа стала для жителей дома Космонавтов 4\6. Глубина — до 13 сантиметров. Дорога к магазину «Магнит» здесь полностью разбита, а ямы наполнены водой.Без труда передвигаться по тротуарам не смогут и жители «пятерки». На улице Грибоедова тоже можно встретить непроходимые лужи.Не позавидуешь и жителям «шестерки»: вода и грязь также заполонили тротуары.В сланцах в нашем городе прогуляться можно, но только в целях закаливания. Однако потом придется тщательно отмывать ноги от грязи, а сами сланцы скорее всего придется выбросить.В общем, жителей некоторых районов не спасут от промокания даже резиновые сапоги.Владельцам автомобилей тоже приходится несладко, передвижение по наводненным дорогом может закончится поломкой авто…