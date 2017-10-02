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Лишилась зуба? Драка школьниц. Жестокое видео 18+
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Школьницы из Мурома. Поединок хрупкие девушки провели в парке 50-летия Советской власти города на Оке, за старой сценой. На видео видно, удары были точными и жёсткими.
Сейчас участниками женской разборки занимаются полиция и муромская прокуратура.
Во время драки одна из школьниц лишилась зуба. Родители потерпевшей написали заявление в полицию.
В школах Мурома планируется провести ряд родительских собраний. Педагоги ещё раз хотят обратить внимание взрослых на то, чем занимаются их дети за пределами школы в неурочное время.
А в Коврове? Не помешало бы проводить тоже такие собрания. Хотя бы для профилактики. Случаи с побоями своих же (! даже не одноклассников), а одноклассниц не единичны. Когда девушки в прямом смысле избивают друг друга.
Кстати, был случай в Иркутской области. Там школьницы, празднуя 8 Марта в компании друзей, избили своего одноклассника. Понятно, что сняли это дело всё на видео и т.п.
Парню обмотали руки полотенцем. Школьницы били по шее, лицу, ругаясь при этом матом. После избиения заставили мальчика целовать их обувь. Вот так бывает. Суровые будни школьников.
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