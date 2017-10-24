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Дудь собирается проспать весь отпуск на матрасе из Коврова? Видео
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На самом деле, мы не первые, кто уже написал об этом. Молниеносная реакция на последнее видео Юрия Дудя последовала в журнале «Сноб».
Там, по сути, дайджест, максимально сжатый пересказ. А само интервью — это видео, продолжительностью почти час.
Не сомневаемся, что в ближайшее время многочисленные политологи начнут рассуждать по этому поводу, да и ладно. GK поразило то, что вряд ли заинтересует многомудрых экспертов. На восьмой минуте видео Юрий Дудь прерывается, чтобы сделать рекламное объявление. И…
Это же реклама матрасов компании «Аскона»! Вот так поворот! Ещё, кажется, совсем недавно для продвижения этой хорошо знакомой ковровчанам продукции на фирме привлекали собственных работников. Вот, например, депутата ковровского горсовета Михаила Филатова, исполнившего, в своё время, роль «директора лаборатории сна».
И вот — медиа-персона глобального масштаба! Если верить Юрию, то он отправляется в отпуск чуть ли не затем, чтобы хорошенько отоспаться на правильном матрасе!
Нельзя сказать, что это первый случай в новейшей истории ковровского маркетинга. Было дело — и Дмитрий Губерниев продукцию «Сударя» продвигал, и Стивен Сигал продукцию «ЗиДа». Но задействовать модного блогера у нас ещё никто не пробовал. Что тут сказать?..
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